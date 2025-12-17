Nicolás Maduro llamó al pueblo y a las Fuerzas Armadas de Colombia a unirse en defensa de Venezuela + Seguir en









En un mensaje televisado, el presidente venezolano convocó a sectores sociales, políticos y militares colombianos en medio de la tensión con EEUU y rumores de un posible ataque.

Nicolás Maduro se anticipa a una posible guerra con EEUU. LA Times

En medio de las tensiones militares entre Venezuela y Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro realizó este miércoles un llamado público al pueblo colombiano, a sus movimientos sociales, fuerzas políticas y Fuerzas Armadas, con el objetivo de unirse en la defensa de la soberanía venezolana frente a eventuales amenazas externas.

A través de una transmisión por la televisión venezolana, el mandatario venezolano convocó “al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a las fuerzas militares” a unirse junto a las fuerzas del régimen para defender a la administración venezolana, en un contexto marcado por la escalada de tensiones con Estados Unidos.

Durante su discurso, Maduro apeló a la historia común entre ambos países y denunció intentos de división regional. “Hay una máxima de los imperios durante siglos: ‘divide y vencerás’, y cuánto han hecho por dividir a Colombia de Venezuela todos los días. La mayor garantía que tenemos de paz, estabilidad y respeto en el mundo es la unión”, sostuvo.

Durante su discurso, Maduro apeló a la historia común entre ambos países y denunció intentos de división regional. "Hay una máxima de los imperios durante siglos: 'divide y vencerás', y cuánto han hecho por dividir a Colombia de Venezuela todos los días. La mayor garantía que tenemos de paz, estabilidad y respeto en el mundo es la unión", sostuvo.

A su vez, profundizó su mensaje en medio de rumores sobre un posible ataque o invasión estadounidense, liderado por el presidente Donald Trump, y llamó a cerrar filas en torno a la defensa regional. "Por eso, mi llamado hoy a 200 años de la aprobación de la ley fundamental fundadora de Colombia, la grande, a 206 años de haberse fundado esta gran idea, esta gran nación que se declaró república en armas y le dio la libertad completa a Suramérica", expresó.

Sin mencionar de manera directa al gobierno de Gustavo Petro, el jefe de Estado venezolano reiteró su pedido a la sociedad y a las instituciones colombianas. “Al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida”, afirmó, en un mensaje que fue acompañado por aplausos de su entorno.

trump vs maduro La tensión entre Venezuela y Estados Unidos continúa escalando. Gustavo Petro calificó a Nicolás Maduro de dictador, pero rechazó que sea narcotraficante Previo al llamado de Maduro, más temprano este miércoles el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había profundizado sus críticas hacia su par venezolano, a quien definió como “dictador” por la concentración de poder, aunque descartó que existan pruebas que lo vinculen con el narcotráfico, una acusación reiterada por Estados Unidos y el expresidente Donald Trump. A través de un mensaje en X, Petro sostuvo que “no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco” y afirmó que esa calificación forma parte de una “narrativa de Estados Unidos”. El pronunciamiento se dio en respuesta a una periodista que le cuestionó haber calificado de nazi al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, pero no haber utilizado términos similares para referirse a Maduro. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2001106540942488023&partner=&hide_thread=false Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Esa es narrativa de los EEUU. Kast es hijo y creyente de los Nazis. Pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler sino por salvarse de la derrota de… https://t.co/63CJodbCrg — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 17, 2025