Vladimir Putin le envió saludos de Año Nuevo persa a Irán: "Amigos leales" + Seguir en









Se trata de la festividad de Nowruz, festejada en otros países de Medio Oriente como Azerbaiyán, Kazajistán y Uzbekistán.

Putín saludó a Irán y le dijo que el Kremlin es un "un amigo leal" para la nación, en medio de la escalada en Medio Oriente.

El presidente de Rusia Vladimir Putin le deseó un feliz Año Nuevo persa a Irán, en medio de las tensiones en Medio Oriente por la guerra librada en el país de parte de EEUU e Israel. En el mensaje, compartido por el Kremlin, le mandó su saludo al pueblo y le deseó "la fortaleza para superar estas difíciles pruebas" y recalcó que su nación "es un amigo leal".

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La nación de Putin se mostró cercana a Irán, en medio de las hostilidades iniciadas el 28 de febrero. Así, en los últimos días estuvo asesorando al país persa en cuestiones como tácticas en el uso de drones en el estrecho de Ormuz.

Vladimir Putin saludó a Irán por el Año Nuevo persa "Vladimir Putin deseó al pueblo iraní la fortaleza para superar estas difíciles pruebas y recalcó que, en estos momentos difíciles, Moscú sigue siendo un amigo leal y un socio confiable de Teherán", afirmó el Kremlin a través de un comunicado citado por medios rusos.

Putin también envió saludos de Nowruz a los presidentes de Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. "Los mensajes de felicitación subrayaron el alto nivel de las relaciones bilaterales con estos países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y expresaron la confianza en que los lazos multifacéticos y mutuamente beneficiosos continuarán desarrollándose con éxito", sumó el Kremlin.

Irán Mundial El saludo de Putin fue por la festividad de Nowruz, que también se festeja en Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. NBC Irán denunció un ataque a una planta nuclear e Israel avisó que crecerá la intensidad de su ofensiva La planta de enriquecimiento nuclear de Natanz, en Irán, fue alcanzada en un ataque aéreo este sábado. Además, mientras la guerra en Medio Oriente entra en su cuarta semana, Israel advirtió que aumentará “la intensidad” de su ofensiva.

La ofensiva en Irán fue informada por la agencia oficial de noticias iraní Mizan, desde donde indicaron que no hubo fuga de radiación. Natanz, el principal sitio de enriquecimiento de Irán, fue alcanzado en la primera semana de la guerra y varios de sus edificios parecían dañados, según imágenes satelitales. La agencia de control nuclear de Naciones Unidas había dicho que no se esperaba “ninguna consecuencia radiológica” del primer incidente. La planta, ubicada a casi 220 kilómetros al sureste de Teherán, también había sido blanco de ataques aéreos israelíes en la guerra de 12 días de junio pasado. En tanto, de acuerdo con el medio israelí The Jerusalem Post, el Ejército “no estaba al tanto” de un ataque de Israel contra esa instalación.