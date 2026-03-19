Vladimir Putín recomienda a las mujeres que no quieren hijos ir al psicólogo, en un intento por aumentar la natalidad + Seguir en









La medida forma parte de una nueva estrategia del Kremlin para enfrentar la crisis demográfica y revertir la histórica caída de la natalidad en Rusia.

Vladimir Putin impulsa derivaciones a psicólogos para mujeres que no desean tener hijos. Reuters

El gobierno de Rusia impulsa una nueva estrategia para aumentar la natalidad y recomienda que las mujeres que no desean tener hijos sean derivadas a consultas psicológicas, en un intento por modificar su decisión en medio de una crisis demográfica que preocupa al país desde hace años.

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La medida surge de una directiva del Ministerio de Salud ruso, que propone que los médicos deriven a mujeres de entre 18 y 49 años a sesiones con psicólogos “con el objetivo de fomentar una actitud positiva hacia la maternidad”. El documento, aprobado a fines de febrero, se conoció públicamente esta semana.

Una política en respuesta a la crisis demográfica La caída de la natalidad se convirtió en una de las principales preocupaciones del presidente Vladimir Putin, quien lleva más de dos décadas en el poder. Desde Moscú, el descenso poblacional es considerado un problema estructural que podría afectar el futuro del país.

Vladimir Putin.jpg El Ministerio de Salud recomienda consultas para “fomentar una actitud positiva hacia la maternidad”. En 2024, el propio gobierno advirtió que Rusia se enfrentaría a “la extinción” si no lograba revertir la tendencia. Actualmente, la tasa de natalidad ronda los 1,4 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 necesario para mantener estable la población.

Las nuevas recomendaciones también establecen que las mujeres deberán asistir a controles médicos anuales para evaluar su salud reproductiva. En ese marco, los profesionales deberán sugerir la consulta psicológica en los casos en que no haya intención de tener hijos.

Para los hombres, en cambio, las indicaciones son distintas: si bien también se contemplan revisiones médicas en el mismo rango etario, estas se enfocan únicamente en la salud física, sin incluir derivaciones a psicólogos. Madre El Estado otorga beneficios económicos y sociales para incentivar los nacimientos. Gentileza - Institute for Family Studies Endurecimiento de políticas y presión social En paralelo a estas medidas, Rusia viene reforzando su política pronatalista. En los últimos años, el país endureció su legislación sobre el aborto y promovió campañas que exaltan a las familias numerosas. El Estado también otorga beneficios económicos y sociales a quienes tienen varios hijos, en un intento por incentivar la natalidad desde distintos frentes. La nueva directiva refleja así un giro más profundo en las políticas públicas, donde la decisión individual sobre la maternidad empieza a ser abordada desde una perspectiva estatal, en un contexto de preocupación creciente por el futuro demográfico del país.