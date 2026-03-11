Rusia asesora a Irán en tácticas de drones para bloquear el estrecho de Ormuz

La información surgió de los servicios de inteligencia estadounidense. Además, desde la Guardia iraní sostuvieron que poseen un "guantelete" de embarcaciones minadoras dispersas.

Irán comenzó a colocar minas en el estrecho de Ormuz , en un nuevo paso de su escalada con EEUU e Israel según fuentes de la inteligencia de EEUU , tras más de 10 días de guerra. Así, la vía de transporte de petróleo mundial

Dos personas familiarizadas con los informes de inteligencia estadounidenses indicaron detalles sobre el tema. Una de ellas sostuvo que la minería aún no es extensa, ya que se colocaron algunas docenas en los últimos días.

Sin embargo, Irán aún conserva entre el 80% y el 90% de sus pequeñas embarcaciones y minadores, por lo que sus fuerzas podrían sembrar cientos de minas en la vía fluvial.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) , que ahora controla efectivamente el estrecho junto a su marina tradicional, tiene la capacidad de desplegar un “guantelete” de embarcaciones dispersas para colocar minas, barcos cargados de explosivos y baterías de misiles en tierra, informó CNN.

El presidente Donald Trump sostuvo en Truth Social el martes que “si Irán ha colocado minas en el estrecho de Ormuz, y no tenemos informes de que lo hayan hecho, queremos que las retiren ¡INMEDIATAMENTE!”. Así, el país persa podría enfrentar consecuencias "a un nivel nunca antes visto". Sin embargo, afirmó que si Teherán retira "lo que se haya colocado, será un gran paso en la dirección correcta".

estrecho de ormuz golfo persico Trump pidió que, “si Irán colocó minas en el estrecho, las retirara inmediatamente" para evitar consecuencias.

Tras la publicación de Trump, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó en X que el Comando Central de EEUU estuvo eliminando buques minadores inactivos en el estrecho.

El republicano también declaró el lunes que "el estrecho de Ormuz seguirá siendo seguro. Tenemos muchos buques de la Armada allí. Contamos con el mejor equipo del mundo para inspeccionar minas".

Actualmente, casi 15 millones de barriles diarios (bpd) de producción de crudo se encuentran varados en el Golfo Pérsico, además de otros 4,5 millones de bpd de combustibles refinados, según informó CNN.

Así, productores como Irak y Kuwait no tienen otra alternativa que enviar petróleo a través de Ormuz mientras en paralelo el grupo de las grandes economías del G7 insinuó que podría tomar medidas para liberar más petróleo e intentar compensar la escasez.

La incertidumbre en torno a la capacidad de transportar petróleo a través de la vía fluvial pareció estar causando una grave volatilidad en el mercado del petróleo crudo el martes, con el precio por barril fluctuando entre más de u$s90 y menos de u$s80.

Vladimir Putin Masud Pezeshkian Rusia está ayudando a Irán con tácticas avanzadas de drones de su guerra en Ucrania para atacar objetivos estadounidenses.

Rusia está dando a Irán asesoramiento específico sobre tácticas con drones

Rusia está ayudando a Irán con tácticas avanzadas de drones de su guerra en Ucrania para atacar objetivos estadounidenses y de los países del Golfo en Oriente Medio, según un funcionario de inteligencia occidental. Se podría tratar de los drones Shahed, diseñados por Irán pero producidos en masa por Moscú para su uso en Ucrania.

Hasta ahora, el intercambio de inteligencia ruso con Irán se consideró como asistencia general para la localización de objetivos, pero el asesoramiento táctico específico representa un nuevo nivel de apoyo. El funcionario se negó a especificar la ayuda táctica exacta, pero se conoce que Rusia usó los Shahed para eludir las defensas aéreas. Por el momento, la CNN se puso en contacto con el Kremlin para solicitar comentarios.

Guerra en Medio Oriente: reportan ataques de Irán contra barcos comerciales en el estrecho de Ormuz

En una nueva jornada del conflicto en Medio Oriente se reportaron ataques a al menos cuatro barcos comerciales en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, llevados adelante por parte de las Fuerzas Armadas iraníes. En este escenario, el mundo se mantiene en vilo por el posible impacto económico de la guerra y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se está planteando recurrir a las reservas estratégicas de crudo - una medida extraordinaria -, según consignó el Wall Street Journal.

En detalle, los ataques de hoy fueron reportados por la agencia marítima británica UKMTO. Un buque portacontenedores y dos cargueros fueron alcanzados por "proyectiles desconocidos". También se vio afectado un granelero con bandera de Tailandia "mientras transitaba por el estrecho de Ormuz" según indicó la Marina de dicho país.

Temprano este miércoles, un portavoz del ejército iraní anunció que el país comenzará a atacar objetivos económicos - bancos, instituciones financieras, embarcaciones e infraestructura tecnológica - como respuesta a la avanzada estadounidense e israelí en la región y el ataque a una sede bancaria de Irán.