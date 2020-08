Wisconsin: la policía dice que disparó siete veces a Jacob Blake porque tenía un cuchillo

Según la División de Investigación Criminal del Departamento de Justicia de Wisconsin, la policía acudió a resolver una disputa doméstica.

“Los oficiales llegaron al lugar e intentaron arrestar a Blake y usaron una pistola Taser en un intento fallido. Blake rodeó su vehículo, abrió la puerta del lado del conductor y se inclinó hacia adelante", dijo la agencia, reportó la cadena CNN.

De acuerdo a la versión oficial, Jacob Blake admitió tener en posesión un cuchillo que los agentes dicen haber recuperado de la escena de la agresión, que desencadenó tres días de protestas pacíficas y también violentas en Kenosha y otras ciudades de Estados Unidos por la brutalidad policial contra las personas de color.

Rusten Sheskey fue el único policía que disparó en la espalda del joven de 29 años. Lo hizo siete veces y delante de tres de sus hijos, imágenes que se viralizaron en redes sociales.

POLICE SHOOTING ON AN UNARMED BLACK MAN - KENOSHA WISCONSIN ON 40TH AND 28TH AVE - 8-23-2020.mp4