Escándalo en Italia: Paolo Maldini renunció a 16 días de ser presentado + Agregar ámbito en









La Selección italiana está pasando por un momento clave en la restructuración. La nueva dirección deportiva renunció a poco de asumir.

Paolo Maldini y Leonardo renunciaron a la secretaría técnica de Italia. Gentileza: Cadena SER

Luego de no clasificar por tercera vez consecutiva a un Mundial, la Federación Italiana de Fútbol decidió crear una nueva dirección deportiva, encabezada por Paolo Maldini, como el director, y por Leonardo, como su asesor. Fueron en busca de un nuevo técnico, tras la destitución de Luciano Spalletti, y terminaron renunciando por una gran controversia.

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Luego de 16 días en el cargo, estuvieron cerca de contratar a Andrea Pirlo como nuevo entrenador de la selección, pero el presidente de la federación, Giovanni Malagó, lo tiró para atrás. Lo que sucedió es que el histórico mediocampista italiano tiene un vínculo con la casa de apuestas rusa Fonbet, prohibida en Italia, y le generó dudas a la parte interna de la asociación.

Paolo Maldini el día que asumió en Italia @Azzurri Ante esto, Maldini y Leonardo renunciaron, y Pirlo escribió un comunicado en sus redes sociales: “Por respeto a las instituciones, a la Federación y a todos los implicados, he optado por guardar silencio hasta ahora. Sin embargo, tras enterarme anoche de que ya no soy candidato a la selección italiana, siento que es mi deber aclarar ciertos asuntos”, comenzó su mensaje.

Y concluyó intentando despejar las dudas sobre su profesionalismo: “Atribuirle un significado político a esta colaboración implica atribuirme creencias que nunca he expresado y que no me pertenecen… Lamento que una decisión deportiva se haya convertido rápidamente en un debate público que acabó atribuyéndome significados e intenciones que no son míos”, sentenció.

Quién va a ser el futuro técnico de Italia Este lunes hubo una reunión entre la federación italiana y Giancarlo Abete, presidente de la Seria A, quien habló sobre los nombres que estaban encima de la mesa, según La Gazzetta dello Sport. “La reunión de hoy comenzó con negociaciones con Guardiola y luego la recomendación de Pirlo. Después, surgieron los problemas que todos conocen, actividades que la federación desconocía al tomar esta decisión”, afirmó.

Pirlo no será el técnico de Italia. Juventus El problema en esta decisión de tirar atrás a Andrea Pirlo como nuevo técnico, es que Maldini y Leonardo renunciaron, o por lo menos así lo dijo Abete. “Llamémoslo dimisiones, pero creo que aún no se han formalizado. Nos enteramos de la noticia al salir del despacho del presidente”, y agregó: “Hasta hace 45 minutos, estábamos pensando en las alternativas que proponían el director técnico y el asesor. Ahora tenemos que empezar de cero con un proyecto serio”, concretó. Las decisiones que va a tomar la Federación italiana En medio de este escándalo, además de buscar un técnico, también intentarán que esta nueva estructura siga en pie. En el país europeo ya corre el rumor de que Giorgio Chiellini podría ser el sustituto de Maldini, mientras que Roberto Mancini es el favorito para ser el nuevo entrenador de la Selección. Chiellini, el posible director deportivo. Twitter Giorgio Chiellini Además, este no es el único nombre que comenzó a circular luego de que las posibilidades de Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y Andrea Pirlo se desvanecieran, sino que Antonio Conte, quien ya tuvo un ciclo en "La Azurra", también es uno de los nombres que se están barajando.