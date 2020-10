Condenan a 3 años de prisión a exintendente bonaerense que inauguró una "pelopincho"

Según informaron los medios locales, el juez en lo Correccional, Dr. Ernesto Juliano condenó también al ex jefe de Compras del municipio, Marcos Arnedo, a la pena de 2 años y 8 meses de prisión, de ejecución condicional, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al considerarlo partícipe primario del delito de “defraudación público” y penalmente responsable de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Según trascendió, la sentencia será apelada por los abogados defensores en Casación y ambos condenados deberán someterse al contralor mensual del Patronato de Liberados.

El juicio, que culminó el viernes, se originó a raíz de una autodenuncia que en su momento hizo el exintendente.

En diálogo con “Solo por hoy”, un programa de radio local, el ex intendente Tellechea aseguró “creo que el pueblo merece saber la verdad de todo y por eso voy a seguir peleando en todos los ámbitos que haya que pelear".

El ex jefe comunal admitió que fue traicionado. "Sí, fui traicionado, lo que pasa que es una lista importante, claro que me traicionaron". Y agregó: "No soy partidario de dar nombres aunque sí te podría decir: Roberto Porcaro, por ejemplo, sí, claro que sí, él fue parte del golpe institucional en Necochea", lanzó en relación a un operador político local.

"Él estuvo operando también para que estas cosas ocurran. De los de la vereda de enfrente uno puede esperar cualquier cosa porque sabe quiénes son y en definitiva los conoce porque sabe que son nobles constructores de miseria, unos miserables, en la miserabilidad de las acciones que obviamente uno sabe lo que espera", completó.