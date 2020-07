Prueba de riesgo: sin aval de provincia, municipio habilita "turismo a medias"

“Vamos a habilitar las cabaña para que la gente venga a descansar. Con todos los protocolos necesarios y más. Porque si hay turistas que vienen de municipios en Fase 5, pero tienen casos recientes, no se les permitirá el ingreso”, agrega Bordoni.

Se trata de la primera apertura pública al turismo que se da en la Provincia. Un paso adelante que, de acuerdo a los anuncios realizados por el gobernador Axel Kicillof en la conferencia de ayer, sigue sin tener el aval de la Provincia. Al respecto Bordoni manifiesta que “el interior es distinto al Conurbano. Esperamos todo lo que pudimos. Somos prudentes y queremos cuidarnos nosotros y a quienes vengan, pero si no empezamos a hacer algo no podemos aguantar más. Somos un distrito de 20 mil habitantes con 7 mil camas abiertas al turismo que hasta hoy no podían ocuparse. Si no flexibilizamos un poco ahora cuándo lo vamos a hacer”.

Por su parte, el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, en diálogo con Ámbito, sostiene que “sólo habilitó el turismo para los municipios de la sexta sección electoral que están en Fase 5. Son alrededor de 10, no más. Nos visita gente de Guaminí y Coronel Pringles, principalmente. No queremos habilitar para todos los que estén en quinta como hizo Tornquist”. En Suárez, se encuentra Villa Arcadia, la única localidad serrana del municipio que cuenta con cerca de 150 camas para el turismo y que, según aclara su jefe municipal no está abierta para realizar ninguna actividad turística. Sólo para descansar en las cabañas”.

La fecha elegida no es casualidad. Desde hoy inicia el receso escolar en la provincia y comienzan las vacaciones de invierno. Y en esta fecha Villa Ventana, en Tornquist, es una localidad elegida habitualmente para turismo de fin de semana, ideal para caminatas, cabalgatas y tirolesa. “Ya podés venir a visitarnos. Se reabren los servicios de alojamientos y excursiones privadas en toda la Comarca para habitantes de distritos que se encuentren en FASE 5. Les recomendamos consultar con los alojamientos de su interés más detalles acerca de disponibilidad, tarifas y modalidades ya que hay diferentes opciones al respecto”, aseguran desde la página oficial.

Hasta el momento, Tornquist no cuenta con ningún caso propio. Pero el intendente asegura que “solo cuestión de tiempo. Somos uno de los 20 municipios de la Provincia sin positivos. Todos los casos que se dieron en los distritos vecinos fue de trabajadores esenciales: salud, seguridad y supermercados. Pero acá pasamos de asistir a 300 familias a más de mil. Es necesario reactivar”.