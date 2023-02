Murió Raquel Welch, actriz y sex symbol

En 1963 conoció al agente publicitario Patrick Curtis, quien la convenció a conservar el apellido Welch para ocultar sus orígenes latinos. Comenzó su carrera con algunos papeles secundarios, incluyendo “El carrusel del amor” (“Roustabaout”), protagonizada por Elvis Presley. Su primer gran éxito fue en 1966 “Viaje fantástico”, seguido por la aventura prehistórica “Un millón de años antes de Cristo”. Intervino en la controvertida adaptación de “Myra Beckrinridge”, de Gore Vidal, en “Kansas City Bomber” y en las películas de Richard Lester “Los tres mosqueteros” (1973), por la que ganó un Globo de Oro, y “Los cuatro mosqueteros: La venganza de Milady” (1974). Fue una de las primeras mujeres en interpretar el papel principal en una película del Oeste, “La texana los hermanos Penitencia” (“Hannie Caulder”, 1971), una historia de venganza que, según el director, sirvió de inspiración para “Kill Bill” (2003), de Quentin Tarantino. Antes había aparecido en otro western, “Bandolero”, junto a Jimmy Stewart.

Welch también actuó en el film sobre patinaje de 1972 “Brutal belleza” (“Kansas City Bomber”), donde lució sus dotes de patinadora profesional. También ese año apareció como una mujer policía que sirve de señuelo en la caza de un violador en “Fuzz”, protagonizada por Burt Reynolds. En 1973 formó parte del elenco de estrellas de “El fin de Sheila”, una película de misterio dirigida por Herbert Ross, famosa por haber sido escrita por Stephen Sondheim y Anthony Perkins. Welch actuó junto a Richard Benjamin, Dyan Cannon, James Coburn, Joan Hackett, James Mason e Ian McShane.

Richard Fleischer dirigió en 1978 “El príncipe y el mendigo”, un drama de época basado libremente en la novela de Mark Twain, con muchas aventuras de capa y espada y un reparto impresionante: Oliver Reed (que había interpretado a uno de los mosqueteros), Welch, Mark Lester, Ernest Borgnine, George C. Scott, Rex Harrison y David Hemmings. Tras aparecer como actriz invitada en “Mork y Mindy” en 1979, Welch intervino en una serie de telefilmes en la década de 1980. Protagonizó y produjo, bajo el sello de Raquel Welch Productions, una adaptación de la novela de Colin Stuart “The Legend of Walks Far Woman”. En este drama del Oeste ambientado a finales del siglo XIX, basado en una historia real y protagonizado casi en su totalidad por actores nativos americanos o latinos, la india Pikuni Blackfoot Walks Far Woman de Welch está casada con un guerrero sioux que sufre una conmoción cerebral y posteriormente se vuelve abusivo, obligándola a matarlo y enfrentar la venganza de los sioux.