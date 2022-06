La ruta del langostino: Chubut se planta ante Mar del Plata tras resolución del CFP

En su descargo, el gobernador le apuntó con todo a La Feliz y sostuvo que “en Mar del Plata se trabaja en negro, no pagan nada y así no se puede competir. Vamos a plantearle al gobierno nacional tener igualdad de condiciones de competencia. Vienen a buscar nuestro recurso y se lo llevan. No lo vamos a permitir ”.

En la misma línea que el mandatario provincial, el jefe comunal de Rawson, y presidente del comité provincial de la UCR, Damián Biss, manifestó que “como es sabido, la pesca del langostino en Rawson genera una actividad muy importante en el Puerto local, en las plantas y, por consiguiente, en toda la economía de la ciudad”. Y añadió que “la habilitación de la descarga en Mar del Plata puede afectar seriamente al trabajo de muchas personas ”.

La resolución del CFP fue aprobada por mayoría con el voto en contra del representante de Chubut.

En diálogo con Ámbito, Mariano Retrivi, presidente de ALFA, la cámara que desde 2019 nuclea a los barcos pesqueros bonaerenses que operan sobre el langostino, le aseguró a este diario que “nos bloquearon (por ayer) dos camiones. Es como si la Constitución no existiera. Fueron demorados por la Secretaría de Pesca de Chubut bajo excusa de revisión de documentación. Los tuvieron 10 horas hasta que llegaron desde los sindicatos y bloquearon la ruta”.

Y agregó: “Mar del Plata tiene una industria muy eficiente y Chubut no tiene cualidad. Siempre están con una actitud belicosa, tratando de producir. Siguen poniendo palos en la rueda, como siempre. Cuando no saben que hacer inventan un enemigo. Se han ocupado de destruir todo. Nosotros trabajamos con empresas de Chubut. Es inexplicable lo que plantean”.

Adrián Awstin, representante de la industria pesquera ante el Consejo Federal Pesquero, manifestó que “hay un intento permanente de Buenos Aires de quitarnos la materia prima que elaboramos en Chubut ”. Y explicó que “las plantas que se han preparado no lo hacen con las mismas reglas que en Chubut. Están trabajando de una manera desventajosa y desleal. Al que está en blanco y prolijo lo quieren nivelar para abajo”, y destacó al gobernador, quien “propuso que a Chubut se lo exima del pago 931 por un año”.

En Chubut hay mucha bronca por la resolución del CFP. A partir de ahora los fresqueros podrán tomar la decisión de llegara otro puerto más lejano por otras 24 horas por lo que de esa manera son muchos lo que terminarán realizando el procesamiento del langostino en Mar del Plata.

La situación abrió un frente de batalla interjurisdiccional que, al parecer, no tendría una solución inmediata y, de seguro, provocará, nuevos cruces entre la Provincia y la ciudad bonaerense.