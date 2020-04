Los gobernadores ya diseñan un plan de cuarentena "light"

La posibilidad de establecer escenarios diferentes en el país surgió en la videoconferencia que los mandatarios mantuvieron este martes con el jefe de Estado, en la que quedó claro que el Gobierno sostendrá el aislamiento obligatorio especialmente en la Capital Federal y el Conurbano, donde anida el 70% de los contagios, hasta por lo menos el 23 de abril.

Hay, sin embargo, casos con índices preocupantes también, como Chaco, Santa Fe y Córdoba, que superaron la barrera de los 100 contagios. Allí, en efecto, la cuarentena “light” asoma por ahora como una posibilidad lejana. La semana pasada el chaqueño Jorge Capitanich le presentó al Presidente un plan de 16 puntos para salir paulatinamente del aislamiento. Incluye, entre otros, financiamiento nacional con piso de garantía de coparticipación federal de abril a mayo, limitar la circulación de vehículos hasta el 31 de mayo, suspensión del ciclo lectivo durante todo abril en zonas de circulación viral, garantizar la provisión de vacunas antigripales, y reapertura de actividades comerciales y fronteras a fines de abril.

En cambio, la contención de la situación epidemiológica en otros puntos del país podría traducirse en una salida gradual con foco, esencialmente, en la actividad económica. En ese lote se anota, por caso, Chubut cuyo gabinete de ministros pule una propuesta que contempla habilitación de ciertos servicios directos de plomería, gas y luz (no así el de personal doméstico), la apertura de locales para el pago de servicios, la extensión del delivery hasta un horario que hoy no está permitido. Chubut es uno de los tres distritos que hasta el momento no registra casos. Los otros son Catamarca y Formosa.

También se prepara para una salida progresiva Tierra del Fuego. El gobernador Gustavo Melella estudia la posibilidad de que las industrias textiles y electrónicas de la provincia puedan volver a producir. Estará enfocada en pequeños sectores, y será controlada y contenida.

En la zona de Cuyo, Mendoza avanza en un proyecto que incluye, como anexo a los protocolos de las actividades que se sumen, la declaración jurada de salud de cada trabajador en la cual se determine que no tiene síntomas compatibles con el coronavirus. Y trazan un esquema común de normas sanitarias para rubros como construcción, comercio y servicios, industria manufacturera, alimenticia, gastronomía, hotelería y cosecha de diferentes productos.

En declaraciones a El Sol, el subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolow, dijo que se trabaja en coordinación con el Ministerio de Salud en protocolos para la reactivación de las actividades económicas que, consideramos, paulatinamente se van a ir liberando desde el 13 (lunes) de este mes”. “Los protocolos buscan unir en grandes rubros las medidas para permitir la actividad económica, preservando la salud de los trabajadores”, aclaró el funcionario del gobierno del radical Rodolfo Suarez.

Con un registro bajísimo de casos (apenas 1), San Juan también se encamina hacia una progresiva flexibilización. El gobierno de Sergio Uñac acelera un plan que incluye aumento de frecuencia de colectivos, horarios escalonados de trabajo en la administración pública, comercios y bancos. Además, contempla habilitar el servicio de taxis y remises, que sólo podrán circular con un solo pasajero abordo. El diseño de las alternativas está a cargo de un Comité Pos Aislamiento, integrado por expertos en salud y funcionarios provinciales.

Neuquén, en tanto, encarará un proceso de habilitaciones paulatinas que alcanzará a comercios y al sector de la construcción. Esta provincia, sin embargo, aparece como uno de los distritos patagónicos con mayor número de casos (70 hasta el momento). "Comparativamente es un número elevado, pero ocurre porque desde hace tres semanas se realizan testeos propios en dos laboratorios, y en el día se obtienen los resultados. Eso hace que se pueda manejar mejor cualquier plan de contingencia y prevención", explicó un colaborador del gobierno de Omar Gutiérrez.