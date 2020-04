Provincia: en junio, ningún intendente podrá pagar salarios sin la ayuda de Kicillof

En Lanús, el cobro llegará de manera habitual. El municipio comandado por Néstor Grindetti ya depositó los salarios de abril y los trabajadores podrán verlo reflejado hoy; de la misma forma sucederá en San Miguel. En ambos distritos las dudas están puestas a futuro. Saben que pagar mayo será otra cosa.

Lo de Morón es un caso aparte: el intendente Lucas Ghi comunicó ayer que los municipales cobrarán con un aumentos del 10 por ciento. Este incremento se sumará a otro que también recibirán con el pago de julio. Las subas salariales alcanzarán al conjunto de los trabajadores municipales con excepción de quienes ocupan cargos de secretarios, subsecretarios, directores y asesores de la conducción municipal.

Más allá del GBA también pudieron completar los depósitos sin ayuda externa. En el norte, los más de cuatro mil empleados municipales de Pilar fueron anoticiados ayer que en el transcurso de hoy, como es habitual, cobrarán sus haberes. Y en el sur, el intendente Mario Secco ya dio vía libre a los 58 millones de pesos para cubrir el pago del total de los cerca de mil empleados locales.

No es un dato menor. No todos los municipios corrieron la misma suerte. En Escobar, el jefe municipal Ariel Sujarchuk pagará hoy con el 75 por ciento de fondos locales y un 25 por ciento aportado de Provincia. No es el único. En Mar del Plata todavía no abonaron y ya dejaron en claro que para cubrir la masa salarial de los 9 mil empleados municipales con los que cuentan, necesitarán cerca de un 30 por ciento externo.

Los municipios están autorizados a solicitar un porcentual para el pago de sus trabajadores locales. Fuera del Conurbano quedó en evidencia la necesidad de ayuda. En San Vicente, bien cerca del Conurbano, en la tercera sección electoral, el intendente Nicolás Mantegazza necesitó un auxilio del 80 por ciento para poder abonar. Baradero, en cambio, pidió 19 millones de pesos para poder pagar los 40 millones destinados a los trabajadores. Un 45 por ciento del bruto.

Lo mismo ocurrió en Veinticinco de Mayo, donde gobierna Hernán Ralinqueo. Se tomó esta decisión parar “garantizar los haberes municipales y evitar la reducción de personal a pesar de las posibles demoras en el cobro de los mismos. Esta ayuda financiera es reembolsable sin costo de financiamiento y su implementación inmediata”, comunicaron desde el distrito.

Por el contrario, en el interior sí hay municipios que pudieron hacer sus depósitos sin necesitar el aporte provincial. En Lamadrid se cobrará como siempre, el último día hábil del mes. Los 826 empleados recibirán su salario gracias a los recursos de cobro de impuestos, de tasas municipales y por la coparticipación.

“Pagamos el último día, como siempre, con fondos nuestros. No hemos solicitado ayuda y entendemos que otros municipios podrían necesitarla más que nosotros”, sostiene Javier Martínez, de Pergamino. Alejandro Dichiara, de Monte Hermoso, desembolsó los 31 millones de pesos para los 747 empleados de la ciudad balnearia. Todo con recursos propios.

Más allá de que no todos los municipios recibieron ayuda de parte del gobierno bonaerense para pagar los sueldos de sus empleados, son varios los intendentes que mantienen el diálogo abierto para que parte de estos depósitos puedan ser absorbidos a futuro por la Provincia. “Pagamos como siempre. En tiempo y forma. Pero estamos hablando para que se nos reconozca un porcentaje. Entendemos que hay municipios que no puede afrontar el gasto debido a la cuarentena, pero también nos queda claro que nosotros hicimos las cosas bien y es por eso que podemos utilizar nuestros recursos”, asegura un dirigente del sur del Conurbano.

El pago de salarios de abril dejó a la vista la gran diferencia de realidades que hay en la Provincia. Sin embargo, donde todos coinciden es en el futuro. El análisis es unánime. Nadie podrá depositar los sueldos de mayo sin la ayuda del gobernador.