Acuerdo Suarez-Sagasti destraba Presupuesto mendocino 2021, con aval a deuda por u$s160 millones

Así, la pauta de gastos se terminó aprobando en el Senado provincial, donde se agregó un endeudamiento para obras por u$s 160 millones y roll over para refinanciar los vencimientos que tendrá por delante la provincia en 2021. El proyecto volvió a Diputados, donde la semana pasada se había generado un abismo y cada bloque se mostraba inflexible: Cambia Mendoza pedía u$s350 millones de enduedamiento y el PJ ofrecía u$s80 millones, en una contrapropuesta que también sugería que no hubiera subas de alícuotas en impuestos Inmobiliario y Automotor, reducciones en Ingresos Brutos a las empresas afectadas por la pandemia y una moratoria flexible para deudores. En Diputados se terminó ayer de sancionar el Presupuesto, sólo con votos negativos de la izquierda.