Toma de Los Hornos: vecinos se movilizan y llaman a no pagar impuesto inmobiliario

En diálogo con Ámbito, Sebastián, uno de los responsables de grupo, que por seguridad no brinda su apellido, sostiene que “se trata de un reclamo justo. Buscamos que se empiecen a hacer las cosas con sentido común porque se está sentando un precedente peligroso ”.

Y explica que “nosotros queremos sacar a los necesitados de la bolsa de los delincuentes. Entendemos que hay un 25 por ciento de la ocupación que es de gente de bajos recursos, cerca de unas 500 familias. Vecinos que están adentro de la toma y que también nos brindan su apoyo ya que los hechos delictivos suceden tanto hacia afuera como para el interior”.

Días después de comenzada la megatoma de Los Hornos, en febrero de 2020, los vecinos de la zona armaron un chat de WhatsApp que, debido a la cantidad de participantes, se convirtió en un grupo de Facebook que hoy cuenta con más de 8 mil personas. “El fallo de Ramos Padilla beneficia al 75 por ciento de los habitantes de la toma que habitan cerca de 120 hectáreas. El problema está en el fondo. Gente que anda con armas, que vende los terrenos, que venden droga y tienen desarmaderos de motos ”, agrega Sebastián.

El juez Ramos Padilla debió salir a aclarar en las últimas horas que “decir que el fallo otorga una carta blanca para la toma de tierras o que las tomas hechas durante el día no son delito es un acto de irresponsabilidad que debe ser aclarado, porque se basa en premisas falsas” y calificó de “falsa y maliciosa” la forma en la que los medios dieron a conocer su fallo.

La mirada hacia adentro

“ Lamentablemente la ciudad crece mediante espasmos”, le dice a Ámbito un exfuncionario provincial con fuerte peso en La Plata que prefiere no adentrarse en discusiones políticas. Y agrega: “Estas cosas suceden porque el municipio no tenía armado un proyecto para esa área. Siempre es necesario hacer ciudad. Dar los equipamientos necesarios para vertebrar los barrios porque si no hoy existen dos formas de avanzar sobre la privatización de un espacio público: a través de un empresario que tiene un plan como Nordelta o mediante una toma en la que viene gente y traza algo que el estado termina legitimando por izquierda y por derecha ”.

La ciudad de Los Hornos cuenta en la actualidad con 200 mil habitantes y, según explica Sebastián, “creció en base a usurpaciones. El 50 por ciento de la gente que vive acá paga y la otra no. Es como decir que un distrito de la Provincia no pague el agua o el gas”.

Es por esto que, sumado a la toma, a través del comunicado llamaron a debatir sobre la idea de dejar de pagar el impuesto inmobiliario “ya que no existe la propiedad”. Y explica: “Si el juez dice que no hay delito quiere decir nadie tiene su propiedad asegurada. Entonces, como nadie es dueño de nada, que nadie pague por la que cree que es su propiedad ”.