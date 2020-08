Thea: "El Poder Judicial no está acostumbrado a que se lo cuestione"

No se trata de una voz más. Thea es, además, uno de los cuatro integrantes del Ejecutivo bonaerense en el Consejo de la Magistratura junto al ministro de Justicia, Julio Alak, Esteban Taglianetti y Mauro Benente, con quien la semana pasada editó “La Justicia Acusada”, el libro en el que también es coautor el Presidente. Y en relación al debate por el proyecto presentado por el Alberto Fernández, Thea sostiene que “el Poder Judicial no está acostumbrado a que se lo cuestione pese a ser uno de los poderes más criticados por la sociedad. No encontrás satisfacción sobre el producto final. Es por esto que para hacer modificaciones más profundas en uno de los poderes del estado se requiere un consenso importante y robusto. De ahí el debate. A nadie le sirve que una sola facción avance en modificaciones estructurales. No es el espíritu del proyecto. No hay una cirugía mayor”.

Con respecto a las críticas que plantea la oposición ante la iniciativa, el funcionario bonaerense cree que “hay que instar a aquellos que quieran mejorar el funcionamiento del poder judicial porque nadie puede estar contento con la actualidad. Sobre todo en persecución a opositores. Y en ese sentido, los principales beneficiados en hacer una reforma que oxigene a la justicia criminal en la Capital son los que estuvieron en el gobierno en los últimos cuatro años porque la Justicia debe respetar los debidos procesos. Para que nadie deba pasar por una verdadera excursión de pesca como es la Causa de dólar futuro, algo que va en contra de cualquier manual de derecho penal que se estudia en primer año de una universidad”.

Para cerrar, el funcionario bonaerense hace algunas consideraciones con respecto a la manifestación que el pasado lunes llevó, entre otras banderas, la del “no a la reforma judicial”. “No se trató de una consigna propositiva, sino más bien de oposición a partir de generalidades. Sin una mayor precisión. Es una manifestación que no suma a la república que dicen pregonar. Y la dirigencia más que llevar a la gente detrás de sus intereses, deja a la vista un oportunismo en el decir que el peronismo propone hacer modificaciones a la Justicia bajo el título de reforma judicial o impunidad K. Y sin leer de qué se trata se indigna y quiere salvar la república. Es patético. No se puede construir una democracia cuando tenés dirigentes con esa actitud”.