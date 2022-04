Región Centro: asumió Schiaretti y amplifican reclamo de federalismo

En esa línea, insistió en la necesidad de revisar la distribución de los recursos con sentido federal, bandera que agitó en las parlamentarias 2021.

“Nos caracteriza la producción y la generación de empleo, por eso debemos trabajar para que Argentina no tenga una región privilegiada”, disparó, con foco en el AMBA. Y cuestionó el mayor flujo de fondos que recibe en materia de transporte y de las empresas de energía eléctrica y de agua y saneamiento, entre otros ejes.

Fue en el marco de una foto institucional en la ciudad de Santa Fe que compartió con los también peronistas Perotti y Bordet. Un trío de peso que conduce una región clave para la producción agropecuaria y generación de divisas, en medio de los cortocircuitos de la administración de Alberto Fernández con el campo.

“Celebramos el avance de la Region Centro, para que podamos continuar yendo hacia adelante y planteando estas cosas que en el interior tienen consenso, más allá de la pertenencia política que tenga cada uno”, aunó Schiaretti, quien lidera Hacemos por Córdoba y el PJ cordobés, y tiene en su provincia al Frente de Todos en la vereda opuesta.

Los tiempos de los protocolos -el programado traspaso del poder hasta ahora en manos de Perotti- se combinaron con la decisión política de Schiaretti de escalar en los últimos días en su juego nacional de cara a 2023, una movida que incluyó encuentros individuales en Córdoba con el chaqueño Jorge Capitanich y con el bonaerense Facundo Manes, además del sorpresivo cónclave en la casa de Juan Manuel Urtubey en San Isidro con figuras de perfil “dialoguista” de diferentes espacios políticos, como el radical jujeño Gerardo Morales, Emilio Monzó, Florencio Randazzo y el intendente rosarino Pablo Javkin.

La instantánea de la Región Centro se sumó al modo ebullición en el que entraron los gobernadores, en pos de intentar reencarrilar el rumbo político, económico y financiero del país en medio de la escalada de la inflación.

En la agenda de este lunes hubo lupa sobre el presente político del oficialismo y sobre los apremios sociales y en las cuentas, las carencias de abastecimiento y la inflación, y un visto bueno a una próxima cita con los mandatarios del Norte Grande, precocinada en el reciente encuentro de Schiaretti con Capitanich.

Buena parte de ellos se verá las caras en un cónclave de gobernadores, en principio peronistas, que se amasa para el próximo lunes. “Si la Región Centro decide ir, Schiaretti irá”, arriesgan como consigna general desde suelo cordobés frente a futuras citas de mandatarios.

“El desafío de la Región Centro es producir más. Es la única forma en la que vamos a poder abastecer nuestro mercado interno y tener posibilidades claras de ser un jugador internacional en la producción de alimentos”, arengó por su parte este lunes Perotti, en el contexto de las oportunidades derivadas de la invasión de Rusia a Ucrania para los distritos productores de alimentos.

Perotti, quien viene de elevar reclamos a Nación por su política en materia de retenciones pero hace equilibrio dentro del juego peronista santafesino, también apuntó a la necesidad de una distribución equitativa de recursos.

“No es sólo el boleto de transporte en Paraná, en Santa Fe, en Rosario o Córdoba comparado con la Capital Federal, sino también cuál es el costo de los servicios, de la energía, del gas y del agua; son cosas que no podemos no poner sobre la mesa, y eso no es ir en contra de tal gobierno nacional”, enfatizó.

“Los grandes desafíos del presente nos plantean la necesidad de afianzar el sentido federal que tiene este ente y proyectar un futuro de desarrollo y progreso”, apuntó por su parte Bordet, en tono mesurado.

En el encuentro firmaron convenios de colaboración para consolidar el proceso de integración, además de plantear urgencias de infraestructura. Un paquete que incluyó la constitución de una Mesa de Estadísticas de la Región Centro, que contará información oficial proveniente de los tres gobiernos.