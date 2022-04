En bloque, provincias piden cita "urgente" a Nación contra subsidios pro AMBA

“Tiene que haber un trato igualitario para utilizar los subsidios con un criterio de mayor equidad, y no de dos países distintos”, aseguró a Ámbito el secretario de Transporte de Santa Fe y presidente del COFETRA, Osvaldo Miatello, además de remarcar que a “a lo mejor no se trata de más subsidios sino de una mejor distribución” y que “ésto no es antiporteñismo”.

“El punto central son los subsidios; estamos solicitando de manera urgente una audiencia al ministro Guerrera para ver de qué manera se van a distribuir al interior del país”, aseguró por su parte a Ámbito la secretaria de Transporte y Movilidad de La Rioja y vicepresidenta del COFETRA, Alcira Brizuela. Y resaltó que, “de la torta nacional, el 82% va al AMBA y sólo el 18% se distribuye en el interior”.

Es en rigor un planteo de arrastre. Pero la presión de los choferes -exigen cobrar los mismos sueldos que sus pares del AMBA-, fogoneada por la escalada inflacionaria, apuró los tiempos. “La conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo es por 10 días, de manera que tenemos que tener alguna respuesta antes de esa fecha porque si no vamos a repetir la historia de siempre: en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA no hay conflicto, pero sí en todo el interior”, dijo Miatello.

“No es un ultimátum, es una realidad; no podemos tener una respuesta dentro de seis meses”, aclaró, frente al hecho de que “los aumentos (salariales) salen o por aumento de tarifas o por aumento de subsidios, y el interior no puede seguir aumentando tarifas”.

“Los choferes del interior tienen la consigna de igual remuneración por igual trabajo, y como AMBA ya arregló su paritaria -porque sí hay recursos-, entonces los del interior pretenden ganar lo mismo; y con la misma lógica nosotros decimos que si igual remuneración por igual trabajo, entonces igual subsidio por igual prestación”, graficó Miatello.

El santafesino afirmó que en el documento las provincias plantean que “no hay ciudadanos de primera y de segunda”. “Que CABA y el AMBA tengan un boleto de 18 pesos y las las provincias lo tengan a 60, 70, 80 pesos es inaceptable, lo mismo que el hecho de que un colectivo de Buenos Aires reciba cuatro veces más de subsidios que los colectivos del interior”, recalcó.

Tras el naufragio del presupuesto nacional 2022 que auguraba una suba en los subsidios al interior para llevarlos a $ 46 mil millones tras los $ 27 mil millones de 2021, Nación se comprometió a sostener por decreto la mejora, y fijó el envío de $ 9.600 millones en 3 cuotas para el primer trimestre (resta marzo). Pero la trepada inflacionaria y las paritarias hicieron que el monto prometido -los $ 46 mil millones, que desde despachos nacionales dicen que mantendrán- quede desdibujado, máxime con el presente descripto por el sanjuanino Sergio Uñac, que resaltó que “AMBA recibirá más de 210 millones anuales”. “En el primer trimestre el AMBA recibió $ 44 mil millones, y tienen cupo de gasoil”, sumó este miércoles la riojana Brizuela.

El otro eje -dijo Miatello- apunta a aclarar que “la relación entre los trabajadores de la UTA y los empresarios es una relación privada y las paritarias tendrán que resolverlas entre ellos”. Y sumó “la problemática del costo del combustible en el interior, que es mucho mayor que en el AMBA y sin subsidios nacionales”.