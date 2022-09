Juntos se abroquela contra la eliminación de las PASO y asegura que el FdT "tiene miedo de perder"

Como era de esperar, la discusión ya está planteada en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof decidió no tomar una postura directa sobre el tema y dejó en claro que “evidentemente es un debate que se está dando y hay que escucharlo en detalle. Como no es un resorte de la Provincia, espero que lo hagan nuestros diputados nacionales”.

Sin embargo, la oposición bonaerense ya tomó partido. Y dejó en claro su postura sin dobles lecturas y de manera mancomunada algo que, por caso, no se dio en otras provincias, como por ejemplo Chubut.

“La eliminación de las PASO no va a bajar la inflación, ni subir el salario de los trabajadores, los jubilados, ni de los que reciben subsidios. Es una pelea de la política que no le importa a la gente. Juntos va a tener la madurez de resolver sus problemas en caso de que el kirchnerismo, porque se siente perdiendo, modifique las reglas electorales ”, le dice a Ámbito el precandidato a gobernador bonaerense y senador bonaerense, Joaquín De la Torre, referente del peronismo no kirchnerista que milita dentro del espacio de Patricia Bullrich.

En la misma línea, pero desde el sector interno referenciado en María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, el diputado Alex Campbell manifiesta en diálogo con este medio que "se trata de una maniobra del oficialismo que tiene miedo de perder las elecciones. No es serio estar queriendo cambiar las reglas de juego todo el tiempo y menos si lo que se pretende es obtener una ventaja o tratar de influir en los resultados de alguna manera".

Su par del recinto, Juan Carrara, apunta en la misma dirección golpea: “El oficialismo sabe que va a hacer una muy mala elección, y por eso está preocupado en cambiar las reglas sobre la marcha. Es poco serio. Creemos que es importante discutir con tiempo este tema, como siempre lo hemos dicho, de manera integral y sin especulaciones coyunturales”

Desde la UCR, la postura es la misma. Walter Carusso, del Espacio Abierto Juntos, deja en claro que “no se puede discutir acomodándose la ropa a medida. Hagámoslo para 2027 que no sabemos a quién va a favorecer y estaría bien ver si conviene o no, si se justifica el gasto. Pero las reglas no se pueden cambiar a menos de un año”.

También desde el radicalismo, el senador Alejandro Cellillo asegura que “este intento de suspender las PASO le hace mucho daño a la sociedad y profundiza la idea de un gobierno sin rumbo que improvisa permanentemente en función de sus necesidades y no las de la gente".

Desde la oposición creen que el oficialismo busca con esta acción aumentar las diferencias internas y provocar un rompimiento de fuerza. “El kirchnerismo sabe que están liquidados electoralmente, por ende, la única ‘solución’ que encuentran es la de inclinar la cancha y hacer todo lo posible por quebrar el espíritu del otro equipo. Pero no lo van a lograr. Por supuesto que en ese escenario de trampa y cancha inclinada, vamos a tener que repensar internamente como ordenamos y como se definen todos los liderazgos que hoy están en pugna, pero nuestro objetivo tiene que estar puesto más allá de la personal”, le dice a este diario, el diputado de la Coalición Cívica, Lucho Bugallo.

Y agrega que “cambiar las reglas de juego según tu propia conveniencia, es de tramposo, de embustero y no hay otro motivo ni excusa que valga Porque la excusa de ahorrar plata, no se la creen ni ellos, los paladines del derroche y la maquinita de imprimir billetes”.

Para cerrar, desde el GEN, la senadora Lorena Mandagarán considera que “utilizar como fundamento el ahorro de recursos es una falacia, en tanto si fuese sincero el interés en el ahorro deberían interesarse y debatir sobre la implementación de la boleta única en papel. Creo que pasa más por una maniobra oportunista, un retroceso al sistema democrático de conformación y representación de las listas y de candidatos elegidos por los ciudadanos”.

Cabe recordar que en San Juan y Salta ya suspendieron las PASO. Y que en San Luis, Catamarca y Chubut, el oficialismo buscar ir en la misma línea. Algo que, menos avanzado, también podría darse en La Rioja.