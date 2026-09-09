De cuánto es la fortuna de Pink, la chica rebelde del pop

Es una de las artistas más reconocidas de la escena musical estadounidense.

Pink logró transformar una identidad artística marcada por la rebeldía en una carrera que le permitió acumular millones de dólares a través de la música, las giras, acuerdos comerciales y distintas inversiones. Desde sus primeros pasos en una banda femenina de R&B hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del pop, su recorrido estuvo acompañado por una fuerte independencia creativa.

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Alecia Beth Moore , conocida mundialmente como P!nk, nació el 8 de septiembre de 1979 en Doylestown, Pensilvania. Antes de convertirse en solista pasó por diferentes proyectos musicales y comenzó a cantar en clubes cuando todavía era adolescente. Su salto definitivo llegó a fines de los 90, cuando el grupo Choice, del que formaba parte, consiguió un contrato discográfico, aunque la formación terminó separándose antes de lanzar un álbum.

P!nk comenzó su carrera profesional durante su adolescencia. Primero integró Basic Instinct y más tarde formó Choice junto a Sharon Flanagan y Chrissy Conway. El grupo consiguió firmar con LaFace Records, pero se disolvió en 1998 antes de publicar el álbum que había grabado.

Desarrolló una estética particular que se convirtió en una de sus principales señas.

La separación terminó siendo una oportunidad. LaFace decidió ofrecerle un contrato individual y en febrero de 2000 lanzó “There You Go” , su primer gran éxito como solista. El tema llegó al séptimo puesto del Billboard Hot 100 y fue la puerta de entrada a una nueva etapa. Meses después apareció Can't Take Me Home, su álbum debut, que terminó certificado doble platino en Estados Unidos.

Pero el verdadero cambio llegó con Missundaztood, publicado en 2001. P!nk trabajó junto a Linda Perry y buscó alejarse de la imagen de estrella pop prefabricada que la industria había planteado inicialmente para ella.

El resultado fue un disco mucho más personal, con canciones como “Get the Party Started” y “Just Like a Pill”. El álbum vendió más de 13 millones de copias en todo el mundo y se convirtió en el trabajo más exitoso de su carrera en términos comerciales.

A partir de entonces llegaron producciones como I'm Not Dead, Funhouse, The Truth About Love, Beautiful Trauma, Hurts 2B Human y TRUSTFALL. Entre sus canciones más conocidas aparecen “So What”, “Just Give Me a Reason” y “What About Us”.

Las polémicas en la carrera de P!nk

La carrera de P!nk también estuvo acompañada por declaraciones fuertes y enfrentamientos públicos. Su personalidad directa se convirtió en parte de su identidad artística y, en distintos momentos, sus opiniones sobre la industria musical, la imagen corporal, las relaciones y cuestiones sociales generaron repercusión.

Una de sus características más reconocibles fue justamente apartarse de la imagen tradicional de una estrella pop. En lugar de sostener un perfil cuidadosamente construido, apostó por una estética más desafiante y por letras que hablaban de inseguridades, vínculos personales y conflictos cotidianos.

La artista mantiene una extensa trayectoria sobre los escenarios y frente a las cámaras. Instagram Pink

También manifestó públicamente su apoyo a diferentes causas, entre ellas los derechos de la comunidad LGBTQ+ y la protección de los animales. Esa postura contribuyó a consolidar una imagen que excedió lo estrictamente musical.

En paralelo, P!nk tuvo algunas experiencias frente a las cámaras. Prestó su voz para Happy Feet Two y participó en producciones como Catacombs y Thanks for Sharing, además de realizar apariciones en películas como Charlie's Angels: Full Throttle y Get Him to the Greek.

Su perfil público también quedó marcado por su relación con el motociclista Carey Hart. La pareja se casó en 2006 y tiene dos hijos. En 2020, durante la pandemia de coronavirus, la cantante realizó dos donaciones de u$s500.000 cada una para fondos destinados a la emergencia sanitaria.

¿Cuánto dinero gana Pink al año por sus giras e ingresos comerciales?

Las giras representan una parte central de los ingresos de P!nk. Su capacidad para llenar estadios y arenas convirtió los shows en vivo en uno de los principales motores económicos de su carrera.

Entre junio de 2017 y junio de 2018, la artista obtuvo aproximadamente u$s50 millones por sus diferentes actividades. Una cifra similar se registró durante el período siguiente, mientras que entre junio de 2019 y junio de 2020 sus ingresos fueron estimados en alrededor de u$s45 millones.

A partir de Billboard, entre 2023 y 2024 sus presentaciones vinculadas con el Summer Carnival Tour, el Trustfall Tour y otros shows generaron u$s693,8 millones en recaudación bruta.

La cantante construyó una identidad propia que la diferenció dentro del universo del pop internacional. Instagram Pink

Propiedades y bienes raíces: ¿Dónde invierte la cantante su dinero?

El patrimonio inmobiliario de P!nk y Carey Hart incluye algunas operaciones de alto valor. Durante varios años, la pareja tuvo como residencia principal una mansión de aproximadamente 8.000 pies cuadrados ubicada en una comunidad cerrada de Point Dume, en Malibu. La propiedad había sido comprada en 2010 por u$s11,85 millones y fue vendida seis años después por u$s12,5 millones.

Tras aquella venta, la familia se trasladó a un enorme rancho en Santa Ynez Valley, cerca de Santa Barbara. El matrimonio compró la propiedad en 2013 por u$s12 millones. El terreno supera las 200 acres e incluye unas 25 acres destinadas a viñedos.

Ese emprendimiento también dio lugar a Two Wolves, un proyecto vitivinícola asociado a la familia. Así, una parte de sus inversiones inmobiliarias terminó vinculada también con una actividad comercial.

En junio de 2021, Pink adquirió una propiedad frente al océano en Malibu por u$s13,7 millones. La vivienda había pertenecido anteriormente al cantante Barry Manilow, quien la había vendido en 2012 por u$s5,5 millones.

Cuánto es el patrimonio total de Pink

Pink posee un patrimonio neto de u$s250 millones y contempla los ingresos conocidos de su carrera musical, actividades comerciales y patrimonio inmobiliario.

Con más de dos décadas de trayectoria, Pink construyó una carrera que va mucho más allá de sus discos. Las giras, los contratos comerciales y las propiedades forman parte de una estructura financiera que acompaña a una artista que todavía mantiene un peso considerable dentro de la industria musical.