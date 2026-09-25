¿A cuánto asciende la fortuna de Justin Theroux y cómo construyó su patrimonio?

El actor estadounidense diversificó sus ingresos entre cine, televisión, escritura de guiones y bienes raíces durante casi tres décadas de carrera.

Justin Theroux construyó una carrera que va bastante más allá de sus papeles frente a cámara. El actor estadounidense también encontró una fuente importante de ingresos detrás de escena, como guionista de grandes producciones de Hollywood, mientras consolidaba su presencia en televisión y acumulaba una fortuna de millones .

Su trayectoria incluye películas como American Psycho, Mulholland Drive, Zoolander y Wanderlust , además de la serie The Leftovers, donde interpretó a Kevin Garvey. A esa lista se suman trabajos más recientes como Beetlejuice Beetlejuice, Fallout y Running Point.

Antes de convertirse en el protagonista de una serie de prestigio como The Leftovers, Theroux ya había encontrado una segunda vía profesional dentro de la industria: la escritura de guiones.

Su vínculo laboral con Ben Stiller fue determinante. Ambos trabajaron junto con Etan Cohen en Tropic Thunder , la comedia de 2008 protagonizada por Stiller, Robert Downey Jr. y Jack Black. La película se convirtió en uno de los trabajos más reconocidos de Theroux como guionista.

El proyecto también tuvo una consecuencia clave para su carrera. Durante ese trabajo, Theroux coincidió con Robert Downey Jr., quien posteriormente lo recomendó para participar en el desarrollo de Iron Man 2. Marvel terminó contratándolo para escribir el guion de la película dirigida por Jon Favreau.

La segunda entrega del superhéroe de Marvel llegó a los cines en 2010 y recaudó aproximadamente u$s624 millones a nivel mundial. A partir de allí, el actor continuó trabajando como escritor en producciones como Rock of Ages y Zoolander 2. Esta faceta le permitió no depender exclusivamente de los contratos como intérprete y sumar otra fuente de ingresos dentro de la industria audiovisual.

¿Cuánto cobró Justin Theroux por episodio en The Leftovers?

Uno de los mayores saltos económicos de su carrera llegó con The Leftovers, la producción de HBO creada por Damon Lindelof y Tom Perrotta. Interpretó a Kevin Garvey, un jefe de policía que intenta sostener a su familia y a su comunidad después de un extraño acontecimiento en el que desaparece el 2% de la población mundial. La serie tuvo 28 episodios distribuidos en tres temporadas, entre 2014 y 2017.

Habría cobrado u$s75.000 por episodio. El total rondaría los u$s2,1 millones, antes de contemplar posibles bonos u otras formas de compensación. Su interpretación de Garvey recibió nominaciones de distintos organismos y asociaciones de críticos. Además, la producción fue ganando reconocimiento con el paso de sus temporadas y terminó convirtiéndose en una de las ficciones televisivas más valoradas de la década de 2010.

Una carrera que combinó distintos roles y proyectos a lo largo de varias décadas. Instagram Justin Theroux

Inversiones y propiedades: ¿en qué gasta su dinero el actor?

Los bienes raíces también forman parte de la historia patrimonial de Theroux. El actor mantiene una fuerte relación con Nueva York y posee una propiedad en un edificio histórico de Greenwich Village, una de las zonas más reconocidas de Manhattan.

Durante años trabajó en la unión y renovación de distintas unidades para crear una residencia de mayores dimensiones. Las obras, además, derivaron en una disputa legal con un vecino que comenzó en 2017 y estuvo relacionada con cuestiones vinculadas a las reformas, el ruido y distintos aspectos del edificio.

Durante su matrimonio con Jennifer Aniston, Theroux también vivió en la mansión de Bel Air que la actriz había comprado en 2011 por unos u$s21 millones. La pareja realizó modificaciones y trabajos de decoración en la propiedad, aunque el inmueble pertenecía a Aniston y quedó en manos de ella después de la separación.

Desarrolló su recorrido profesional tanto delante como detrás de las cámaras. Instagram Justin Theroux

La verdadera cifra del patrimonio de Justin Theroux

Justin Theroux tiene un patrimonio de u$s40 millones. Contempla activos y propiedades, además de los ingresos acumulados, mientras que los gastos, impuestos, deudas, inversiones y otros compromisos pueden modificar el resultado final.

Su recorrido profesional fue poco lineal: empezó como actor en la década de 1990, ganó espacio en producciones de cine y televisión, encontró un lugar propio como guionista de grandes películas y luego consolidó su perfil como protagonista televisivo. Esa mezcla de trabajos delante y detrás de cámara explica buena parte del patrimonio que las estimaciones públicas le atribuyen.