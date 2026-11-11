Acerbrag cambia de dueño: un gigante mexicano compra la siderúrgica argentina

El grupo brasileño Votorantim venderá el 100% de la compañía, que cuenta con una planta industrial en Bragado. La operación todavía requiere autorizaciones regulatorias y se produce en medio de las dificultades que atraviesa el sector siderúrgico argentino.

La siderúrgica argentina Acerbrag, una de las principales productoras de acero del país , pasará a manos del grupo mexicano Simec , luego de que la compañía anunciara un acuerdo con el conglomerado brasileño Votorantim para adquirir del 100% del capital social de la empresa, que tiene una planta industrial en Bragado.

Según informó Grupo Simec en una presentación realizada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la adquisición será financiada con recursos propios , aunque ninguna de las compañías reveló oficialmente el monto de la transacción. Medios brasileños y mexicanos estimaron que la operación podría alcanzar los u$s350 millones .

El acuerdo fue anunciado este martes y su concreción dependerá del cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones, incluidas las autorizaciones regulatorias correspondientes. Por el momento, tampoco se informó una fecha prevista para completar la transferencia.

Acerbrag, con más de 60 años de trayectoria en la industria siderúrgica argentina, tiene su planta ubicada en Bragado, en la que desarrolla actividades de acería, laminación y procesamiento de acero, con productos destinados principalmente a la construcción, la industria y el sector agroindustrial. Para Grupo Simec, la incorporación de Acerbrag representa una oportunidad para ampliar su presencia en Sudamérica, aumentar su capacidad industrial y generar nuevas alternativas comerciales dentro del negocio siderúrgico.

Grupo Simec es una compañía siderúrgica mexicana con sede en Guadalajara y operaciones industriales en México y Brasil, además de instalaciones en Estados Unidos que permanecen inactivas desde 2023. La empresa cuenta con una capacidad instalada de producción de acero crudo de aproximadamente 6 millones de toneladas anuales y una capacidad de laminación de 5,9 millones de toneladas y emplea a más de 4.702 trabajadores , distribuidos casi en su totalidad, entre México y Brasil.

La incorporación de Acerbrag permitirá al grupo sumar una plataforma industrial en la Argentina y ampliar su capacidad de producción de aceros largos, en una región donde ya mantiene operaciones comerciales y productivas.

La venta también representa el cierre de una etapa para Votorantim, uno de los principales conglomerados empresariales de Brasil. La compañía había comenzado a desprenderse de sus negocios siderúrgicos en 2017, cuando transfirió sus operaciones de aceros largos en Brasil a ArcelorMittal. Posteriormente, en 2022, vendió su participación en la colombiana Acerías Paz del Río.

Durante 2026, el grupo brasileño también avanzó con otras desinversiones vinculadas al negocio de los metales, entre ellas acuerdos relacionados con su participación en Companhia Brasileira de Alumínio y Nexa Resources.

Acerbrag y las dificultades que atraviesa la industria siderúrgica

El cambio de dueño de Acerbrag llega en un contexto muy complicado para la industria siderúrgica argentina, que enfrenta una demanda debilitada, dificultades en la construcción, vinculadas casi totalmente al aumento de importaciones.

Según el último informe de la Cámara Argentina del Acero (CAA), la producción nacional de acero crudo alcanzó las 349.500 toneladas en septiembre de 2026, lo que representó una caída del 4,7% respecto de agosto y del 2% en comparación con el mismo mes del año pasado. Sin embargo, durante los primeros ocho meses del año, el sector acumuló un crecimiento interanual del 7,7%, impulsado principalmente por el aumento de las exportaciones de productos semielaborados.

Por su parte, la producción de laminados, tanto planos como no planos, totalizó 289.000 toneladas durante septiembre, con una contracción del 10,8% mensual y del 7,9% interanual. El comportamiento de este segmento también fue negativo en el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, con una caída del 2,8% respecto del mismo período de 2025, de acuerdo con los datos de la CAA.

La entidad advirtió que, mientras actividades como la energía, la minería y algunos segmentos del agro mantienen un comportamiento favorable, la construcción, la industria automotriz y la línea blanca continúan mostrando dificultades.

Este escenario también afectó a Acerbrag durante los últimos años: en agosto de 2025, la compañía anunció una suspensión de sus operaciones durante 15 días, debido a la caída de las ventas y la acumulación de productos sin comercializar. Por entonces, la planta contaba con unos 600 trabajadores, que continuaron percibiendo sus salarios mientras realizaban tareas de mantenimiento. Durante ese mismo año, la empresa había interrumpido las actividades de acería y laminación, mientras que en 2024 desvinculó a unos 80 empleados en medio de una reestructuración.

Esta nueva etapa comandada por Simec, aunque todavía resta completar las autorizaciones regulatorias, estará marcada por el difícil escenario de la industria argentina. De momento, también se desconocen los planes de inversión del grupo mexicano y el futuro de la producción en la planta de Bragado.