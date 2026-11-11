Jorge "Corcho" Rodríguez lanzó La Roca Records con un disco de Peyceré Trío + Agregar ámbito en









Carcamán reúne cinco temas propios y cinco versiones. El álbum está disponible en plataformas digitales y en vinilo, con distribución de Sony Music.

La presentación de Carcamán en Buenos Aires marcó el debut de La Roca Records.

Jorge “Corcho” Rodríguez presentó en Buenos Aires La Roca Records, un sello discográfico sin fines de lucro creado para apoyar a artistas y producir nuevos proyectos musicales. El lanzamiento se realizó el 3 de noviembre y tuvo como protagonista a Carcamán, el primer álbum editado por el sello, con producción del propio Rodríguez.

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El disco está disponible en plataformas digitales desde el 5 de noviembre y en vinilo desde el 6, con distribución mundial a cargo de Sony Music. El trío está integrado por Sebastián Peyceré en batería, Gustavo Silva en piano y Víctor Sanders en contrabajo. Peyceré, con trayectoria en el jazz y la música contemporánea, lidera la formación.

Peyceré Trío reúne a Sebastián Peyceré en batería, Gustavo Silva en piano y Víctor Sanders en contrabajo. De Thelonious Monk a los Beatles: el repertorio de Carcamán El álbum reúne cinco composiciones propias y cinco versiones. “La Roca” y “Carcamán” llevan la firma de los tres integrantes, mientras que “Miraditas”, “Respiro” y “Papers” fueron compuestas por Silva.

El trío también versiona “Bolivia”, de Cedar Walton; “I’ll Catch You”, de John Scofield; “Evidence”, de Thelonious Monk; y “One Finger Snap”, de Herbie Hancock. El repertorio se completa con “Blackbird”, la canción de los Beatles firmada por Lennon y McCartney.

La edición en vinilo y el trabajo de estudio La edición en vinilo distribuye los diez temas en dos caras. El lado A abre con “La Roca” y cierra con “I’ll Catch You”. El lado B comienza con “Evidence” y pasa por dos composiciones de Silva, “Respiro” y “Papers”, antes de las versiones de Herbie Hancock y los Beatles.

El álbum se grabó en La Roca Power Studio, con Álvaro Villagra a cargo de la grabación y Eddie Kramer de la mezcla. Bernie Grundman realizó la masterización para la edición en vinilo y Nora Lezano estuvo a cargo de las fotografías del proyecto.

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