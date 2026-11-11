Jorge “Corcho” Rodríguez presentó en Buenos Aires La Roca Records, un sello discográfico sin fines de lucro creado para apoyar a artistas y producir nuevos proyectos musicales. El lanzamiento se realizó el 3 de noviembre y tuvo como protagonista a Carcamán, el primer álbum editado por el sello, con producción del propio Rodríguez.
Jorge "Corcho" Rodríguez lanzó La Roca Records con un disco de Peyceré Trío
Carcamán reúne cinco temas propios y cinco versiones. El álbum está disponible en plataformas digitales y en vinilo, con distribución de Sony Music.
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El disco está disponible en plataformas digitales desde el 5 de noviembre y en vinilo desde el 6, con distribución mundial a cargo de Sony Music. El trío está integrado por Sebastián Peyceré en batería, Gustavo Silva en piano y Víctor Sanders en contrabajo. Peyceré, con trayectoria en el jazz y la música contemporánea, lidera la formación.
De Thelonious Monk a los Beatles: el repertorio de Carcamán
El álbum reúne cinco composiciones propias y cinco versiones. “La Roca” y “Carcamán” llevan la firma de los tres integrantes, mientras que “Miraditas”, “Respiro” y “Papers” fueron compuestas por Silva.
El trío también versiona “Bolivia”, de Cedar Walton; “I’ll Catch You”, de John Scofield; “Evidence”, de Thelonious Monk; y “One Finger Snap”, de Herbie Hancock. El repertorio se completa con “Blackbird”, la canción de los Beatles firmada por Lennon y McCartney.
La edición en vinilo y el trabajo de estudio
La edición en vinilo distribuye los diez temas en dos caras. El lado A abre con “La Roca” y cierra con “I’ll Catch You”. El lado B comienza con “Evidence” y pasa por dos composiciones de Silva, “Respiro” y “Papers”, antes de las versiones de Herbie Hancock y los Beatles.
El álbum se grabó en La Roca Power Studio, con Álvaro Villagra a cargo de la grabación y Eddie Kramer de la mezcla. Bernie Grundman realizó la masterización para la edición en vinilo y Nora Lezano estuvo a cargo de las fotografías del proyecto.