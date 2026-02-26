Adcap refuerza su apuesta al crédito privado y suma a Daniel Lerner para liderar la estrategia regional

La firma incorpora a un ejecutivo con más de 35 años de trayectoria en mercados emergentes para encabezar el área de Latam Private Credit & Special Situations. Apunta a capitalizar la expansión estructural del financiamiento corporativo en la región y la baja penetración crediticia en Argentina.

La decisión de Adcap se produce en un contexto de crecimiento sostenido del credito privado en América Latina.

Adcap Grupo Financiero anunció la incorporación de Daniel Lerner como Managing Director & Head of Latam Private Credit and Special Situations, en el marco del lanzamiento de su nueva área de crédito privado.

La decisión se produce en un contexto de crecimiento sostenido del credito privado en América Latina y de una brecha estructural de financiamiento corporativo en la Argentina, donde el crédito al sector privado todavía se mantiene en niveles reducidos en relación con el tamaño de la economía.

Según datos de Moody’s Ratings (octubre de 2025), los activos bajo administración en crédito privado en la región alcanzaron aproximadamente u$s14.900 millones a diciembre de 2024 , frente a u$s4.200 millones en 2015 , más que triplicándose en menos de una década. Sin embargo, América Latina representa apenas 0,6% del total global en esta clase de activos, lo que evidencia su estadio aún incipiente de desarrollo institucional.

En el plano local, el crédito al sector privado se ubica en torno al 13–14% del PBI , un nivel que prácticamente se duplicó en los últimos dos años al calor del proceso de estabilización macroeconómica, aunque sigue muy por debajo de los estándares regionales, donde la penetración suele superar el 40% o 50% del producto .

Esa diferencia refleja una necesidad estructural de financiamiento que difícilmente pueda ser cubierta exclusivamente por el sistema bancario tradicional, abriendo espacio para vehículos de capital privado y estructuras alternativas.

En ese escenario, Adcap lanzará una nueva área orientada a operar a lo largo de la estructura de capital corporativo, incluyendo préstamos senior secured, situaciones especiales y deuda mezzanine, con foco en disciplina de underwriting, estructuras contractuales robustas y gestión activa de portafolio.

La trayectoria de Daniel Lerner

Lerner cuenta con más de 35 años de experiencia en inversiones en mercados emergentes. Durante 15 años se desempeñó en CarVal Investors como Investment Manager para América Latina, dos de ellos en Argentina, donde desplegó más de u$s500 millones en transacciones corporativas privadas en la región.

En el mercado local lideró financiamientos estructurados para compañías como MSU Energy y DESA, estructurando operaciones en múltiples clases de activos y gestionando riesgo en entornos macroeconómicos complejos.

Previamente ocupó cargos senior en Bear Stearns, Lehman Brothers y Smith Barney, donde encabezó equipos de research corporativo y equity, consolidando una sólida trayectoria en financiamiento estructurado, mercados de capitales y análisis de riesgo.





Dan Lerner

La visión estratégica de la firma

“El mercado de crédito privado en América Latina viene creciendo con fuerza, pero continúa subpenetrado a nivel global. En Argentina, la relación crédito-PBI se mantiene entre las más bajas de la región. Son condiciones estructurales que configuran una oportunidad de largo plazo. La experiencia de Daniel en CarVal y en mercados emergentes nos permite escalar con disciplina y visión institucional”, señaló Javier Timerman, Managing Partner y Co-Founder de Adcap Grupo Financiero.

Por su parte, Lerner afirmó: “El capital privado se está consolidando como una fuente cada vez más relevante de financiamiento en América Latina. Si bien los activos bajo gestión crecieron de manera significativa, la base sigue siendo reducida frente a la demanda estructural. En Argentina, la penetración crediticia continúa en niveles históricamente bajos. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones flexibles y bien estructuradas a lo largo del espectro crediticio, con una gestión rigurosa del riesgo”.

Con esta incorporación, Adcap busca fortalecer su posicionamiento como ALyC integral de asesoramiento e inversión, ampliando su capacidad para conectar compañías de la región con capital institucional local e internacional y contribuir al desarrollo de un mercado de financiamiento más profundo y sofisticado.