9 de octubre 2025 - 11:00

Adiós al aire acondicionado: el invento perfecto para el verano que te ahorrará mucho dinero y electricidad

Una arquitecta creó un sistema natural que enfría los ambientes sin electricidad y ya despierta el interés de millones por su diseño ecológico.

El dispositivo de arcilla diseñado por Rameshwari Jonnalagedda utiliza agua y ventilación natural para refrescar hogares sin consumir electricidad.

Este invento no solo representa un alivio para el bolsillo, sino también para el planeta. Su diseño ecológico se inspira en mecanismos presentes en la naturaleza y demuestra que la tecnología sustentable también puede ser eficiente y accesible.

Un invento sustentable promete reemplazar al aire acondicionado tradicional y atraer a millones que buscan frescura sin gastar energía.

Invento millonario: el aire acondicionado ecológico hecho con arcilla

La creadora de este revolucionario dispositivo es Rameshwari Jonnalagedda, arquitecta formada en el University College de Londres. Su proyecto, conocido como TerraMound, utiliza arcilla moldeada en 3D para enfriar ambientes mediante un proceso natural de evaporación del agua.

Inspirado en la estructura de los termiteros, el sistema aprovecha la porosidad del material para absorber la humedad y liberar aire frío sin necesidad de corriente eléctrica. Al aplicar agua en la parte superior del dispositivo, esta se filtra a través de las celdas internas, generando un flujo constante de aire fresco.

El dispositivo cuenta con un pequeño ventilador que funciona con pilas, encargado de potenciar la circulación del aire. Gracias a su diseño compacto y su bajo costo, puede utilizarse en hogares, oficinas y espacios pequeños donde el calor resulta sofocante.

El potencial de TerraMound va mucho más allá del uso doméstico. Su concepto modular podría aplicarse a construcciones sostenibles, desde fachadas ventiladas hasta proyectos urbanos ecológicos. Con este invento, Jonnalagedda no solo plantea una alternativa al aire acondicionado tradicional, sino también un cambio de paradigma en el diseño ambiental.

