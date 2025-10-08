Un insólito error que vale millones: el hombre ganó la lotería dos veces en una sola noche







Por un error que puede cometer cualquiera, logró ganar la lotería dos veces en una misma noche y consiguió millones de dólares.

Paul Corcoran tuvo un pequeño olvido y, sin esperarlo, ganó millones de dólares. Massachusetts Lottery

La suerte puede cambiar vidas en un instante, más aún con un error inesperado que termina siendo un acto de fortuna. Casi sin esperarlo, todo puede cambiar en un segundo y se puede pasar de no tener nada a acumular millones en ganancias por una simple cuestión de azar.

Este es el caso de Paul Corcoran, quién pasó de jugar sus números de siempre sin tener suerte a equivocarse y terminar siendo el ganador de un abultado premio.

Powerball AP foto- George Walker IV Paul logró ganar millones de dólares por un insólito error. AP foto- George Walker IV

La historia de Paul Corcoran, el millonario con más suerte del mundo Paul Corcoran, de Fitchburg, Massachusetts, jugaba siempre los mismos números en la lotería Powerball: 5, 9, 25, 28 y 69. El 9 de julio de 2023, un error lo hizo millonario. Compró un boleto para múltiples sorteos, pero, pensando que ya no valía, adquirió otro con los mismos números en otro comercio. Sin saberlo, ambos boletos estaban activos para el mismo sorteo, duplicando sus chances.

Cuando las cinco bolas blancas del sorteo coincidieron con sus números, cada boleto le dio un millón de dólares, sumando dos millones antes de impuestos. No acertó la bola roja, el número 5, que lo habría hecho ganar el pozo mayor de 217 millones de dólares. Cada boleto costó solo dos dólares, un gasto ínfimo para una ganancia enorme. La Lotería de Massachusetts verificó que su descuido convirtió un olvido en una fortuna instantánea.

Corcoran reclamó sus premios el 11 de julio de 2023, diciendo que se sentía bien pero sin planes definidos para el dinero. Los comercios donde compró los boletos, Market Basket en Fitchburg y Country Farms en Leominster, recibieron 10 mil dólares cada uno como bono. Su historia, difundida por la lotería, resalta cómo un error cotidiano puede cambiar una vida para siempre con ingresos millonarios.

