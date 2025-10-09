La abogada que se convirtió en la "mamá cripto" de millones por su defensa a las monedas digitales

Desde su lugar, ha contribuido enormemente en favor de las criptomonedas, ganándose el apodo que tiene hoy.

Con su trabajo, se ganó el apodo de protectora de los fanáticos de las monedas digitales.

Hester Peirce es una abogada y funcionaria regulatoria estadounidense que se convirtió en una voz destacada dentro del mundo de las criptomonedas . Desde su rol en la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU a partir de 2018 , ha adoptado una postura crítica frente a las decisiones y restricciones regulatorias que, según ella, obstaculizan la innovación en el ecosistema cripto.

Su firme defensa de Bitcoin, la tecnología blockchain y un entorno regulatorio más permisivo le valió el apodo de “Crypto Mom” (mamá cripto) entre millones de entusiastas del sector . Ese sobrenombre no es sólo una etiqueta simbólica: representa cómo la comunidad cripto la ve como una protectora, una figura que vela por los intereses de un sector que a menudo se siente incomprendido por los reguladores tradicionales.

Hester Maria Peirce nació en 1970 en Cleveland, Ohio, en una familia vinculada al ámbito académico. Su padre fue profesor de economía en la Universidad Case Western Reserve. Peirce estudió Economía en esa misma casa de estudios y posteriormente obtuvo un doctorado en Derecho por Yale en 1997.

Después de graduarse, trabajó en el Tribunal de Reclamaciones Federales como secretaria para un juez, y luego ingresó al bufete Wilmer, Cutler & Pickering en Washington D.C. Posteriormente, entre 2000 y 2008, desempeñó distintos roles dentro de la SEC : primero en la División de Gestión de Inversiones, y luego como abogada para un comisionado.

En 2012, se vinculó al ámbito académico y de investigación, donde exploró temas regulatorios y financieros, cuestionando regulaciones excesivas como la ley Dodd-Frank. En 2018, fue nominada por el presidente Donald Trump para integrarse nuevamente a la SEC, donde asumió como comisionada el 11 de enero de ese año.

Los aportes de Peirce al mundo de las criptomonedas

Dentro de la SEC, Peirce adoptó una postura poco habitual: en lugar de alinearse pasivamente con la interpretación tradicional estricta de los mercados financieros, optó por disentir públicamente cuando sus colegas rechazaban propuestas relacionadas con criptomonedas.

Uno de los momentos más emblemáticos fue cuando la SEC negó la solicitud de los gemelos Winklevoss para lanzar un ETF (fondo cotizado) ligado a Bitcoin. Peirce cuestionó que la Comisión estuviera usando supuestas vulnerabilidades del mercado como argumento para bloquear la innovación, advirtiendo que tales decisiones podrían inhibir el desarrollo tecnológico.

El apodo “Crypto Mom” nació también como reacción de la comunidad cripto frente a su defensa constante: aunque Peirce no tiene hijos, los miembros del ecosistema la adoptaron simbólicamente como una madre protectora. Ella misma señaló que, aunque no es una innovadora ni experta técnica, siente que su rol como reguladora debe orientarse hacia dar espacio para que las ideas broten, sin aplastarlas con regulaciones rígidas.

Así, Peirce ha promovido la idea de que la SEC y otros organismos deben facilitar el acceso al mercado, permitir que más personas participen, y aplicar marcos regulatorios que no asfixien la creatividad financiera. En ese sentido, su defensa constante del ecosistema cripto la convirtió en una figura singular dentro de Washington, una “mamá cripto” que vela por sus hijos digitales.