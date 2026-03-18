Adiós a un bar notable: quebró The New Brighton + Seguir en









Detrás del cierre del emblemático restaurante hay una historia de más de un siglo y una crisis que sacude al sector gastronómico.

La quiebra de The New Brighton impacta en la historia gastronómica de la ciudad.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 3 de la Ciudad de Buenos Aires decretó la quiebra de The New Brighton, el bar notable ubicado en Sarmiento 645 que durante años fue uno de los restaurantes más elegantes del microcentro porteño. El fallo cierra un ciclo que atravesó más de un siglo de historia en la ciudad.

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El edificio tiene una trayectoria que pocos locales porteños pueden igualar. Desde 1908 y hasta 1976, funcionó The Brighton, una exclusiva boutique de moda que era sinónimo de distinción en el Buenos Aires de la belle époque. Décadas después, entre 1978 y 2002, el espacio albergó a Clark's, otro ícono de la gastronomía porteña y escenario donde el legendario Gato Dumas construyó buena parte de su leyenda culinaria.

El primer cierre del local La crisis de 2001 y la muerte de Dumas marcaron el final de esa etapa. El local cerró en 2002 y permaneció vacío durante cinco años. En 2007, el empresario español Fermín González decidió apostar por el lugar y lo reabrió bajo el nombre actual. La idea era volver a los orígenes: recuperar el espíritu de aquel Brighton original de principios de siglo. Las tareas de restauración insumieron nueve meses de trabajo minucioso, con especial atención en rescatar los detalles de época. El resultado fue un gran salón que lograba mantener vivo el ambiente de la belle époque en pleno centro porteño. Además, fue escenario de varias películas y series como Argentina 1985, El Jockey y Nada, entre otros.

El proyecto funcionó durante años como uno de los bares notables más reconocidos de la ciudad. Pero la pandemia lo golpeó duramente, y su ubicación en el microcentro, una zona que tardó mucho más de lo esperado en recuperar movimiento tras el covid, terminó por fulminarlo.

Una crisis que va más allá del New Brighton El cierre no es un caso aislado. La quiebra del New Brighton es un síntoma de la situación crítica que atraviesa la mayoría de los bares notables porteños, una categoría que el gobierno de la ciudad reconoce y protege por su valor patrimonial y cultural, pero que encuentra cada vez más dificultades para sobrevivir en un contexto de costos crecientes, caída del consumo y cambios en los hábitos del público.

El microcentro, en particular, sigue pagando las consecuencias de la pandemia y de la expansión del teletrabajo, que redujo drásticamente la cantidad de personas que transitan la zona en horario hábil. Para un bar notable que dependía del flujo de oficinistas y turistas, ese cambio resultó imposible de compensar. Con la quiebra del New Brighton, Buenos Aires pierde así otro pedazo de su historia gastronómica.

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