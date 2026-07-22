H&M acelera su desembarco en la Argentina: busca abrir su primera tienda antes de fin de año + Agregar ámbito en









La cadena sueca avanza en las negociaciones para instalar su primer local en el país. El proyecto se desarrolla junto a Hola Moda y el shopping Alto Palermo aparece como la principal ubicación para el debut.

La compañía comenzó a dar señales concretas del avance de la operación local.

La llegada de H&M a la Argentina empieza a tomar forma. A poco más de tres meses de haber confirmado oficialmente su desembarco en el país para 2027, la cadena sueca de fast fashion aceleró las negociaciones para inaugurar su primera tienda antes de fin de año. El proyecto avanza con IRSA para instalar su primer local en el shopping Alto Palermo, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre la fecha de apertura.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La operación continuará de la mano de Hola Moda, el operador panameño que administra la marca en distintos mercados de América Latina. Si bien el anuncio realizado en abril fijaba el desembarco para 2027, el cronograma comenzó a acelerarse y hoy el objetivo es adelantar la inauguración para el último tramo de este año.

El avance representa un nuevo paso para una marca cuyo ingreso al mercado argentino fue esperado durante años y que, por distintos motivos, nunca llegó a concretarse.

Un proyecto que gana velocidad Las conversaciones para instalar la primera tienda se concentran en Alto Palermo, uno de los principales centros comerciales administrados por IRSA. Aunque el acuerdo aún no fue oficializado, ese shopping aparece como la principal opción para recibir el debut de la cadena sueca en el país.

En paralelo, la compañía comenzó a dar señales concretas del avance de la operación local. Según trascendió, ya inició la búsqueda de un gerente general para la Argentina, además de ejecutivos para las áreas de logística y marketing, posiciones que dependerán de la estructura regional con base en Panamá.

Precisamente desde ese país se coordinará el abastecimiento inicial del negocio argentino. Hola Moda utilizará su centro de distribución panameño para gestionar el envío de mercadería hacia la futura tienda, replicando el esquema logístico que ya utiliza en otros mercados de la región. La expansión regional continúa El desembarco en la Argentina forma parte del plan de crecimiento que H&M viene desarrollando en América Latina. La empresa abrió su primera tienda regional en México en 2012 y actualmente tiene presencia en Brasil, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Venezuela, mientras prepara también su llegada a Paraguay. En buena parte de la región la compañía apuesta por un modelo basado en franquicias y operadores especializados, en lugar de gestionar directamente las tiendas. En ese esquema, Hola Moda se consolidó como uno de sus principales socios para expandir la marca en América Latina, asumiendo la operación comercial, la logística y la administración de los locales. Si las negociaciones avanzan según lo previsto, la Argentina finalmente sumará una de las marcas internacionales de indumentaria más esperadas por los consumidores locales. El desembarco, anunciado oficialmente para 2027 hace apenas unos meses, ahora podría concretarse mucho antes y marcar uno de los movimientos más relevantes del retail de moda durante este año.

Temas Moda

Indumentaria

marcas