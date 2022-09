La agtech Ucrop.it cerró una nueva ronda de inversión por más de u$s3 millones

“El capital que estamos recibiendo proviene de inversores que nos eligen por primera vez y también de inversores que vuelven a elegirnos. En ambos casos, es un enorme placer para nosotros contar con su apoyo y respaldo” dijo Diego Hoter (Co-founder & CEO de ucrop.it). “Más allá de los beneficios que trae para nosotros la inyección de este capital, nos alegra ver que cada vez son más los inversores institucionales globales que desean acompañarnos en la transformación sustentable de la agricultura a gran escala”, sumó Hoter.

Los fondos de la ronda se destinarán para continuar con el plan de expansión regional que está llevando adelante ucrop.it; mientras se consolida como la plataforma líder en el rubro en los países en los que opera: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Estados Unidos.

Además, le permitirá a la compañía seguir construyendo vínculos estratégicos con los principales actores de la cadena de valor agrícola para generar alianzas con clientes corporativos para escalar el volumen y la superficie agrícola trazada regionalmente, optimizar la plataforma y asistir al productor a campo para facilitar la transformación hacia una agricultura sustentable y rentable.

“Queremos que cada productor logre transformar sus esfuerzos en sustentabilidad en mayor rentabilidad, para eso es importante seguir trabajando en la generación de alianzas estratégicas con actores clave de la cadena de valor agrícola que potencien y faciliten la construcción de una agricultura más sostenible; y esta inyección de capital nos permite seguir en esta línea”, cerró Hoter.

La agricultura de todo el mundo está viviendo una transformación y todos los que componen la cadena de valor están involucrados e interesados en que dicho proceso sea lo más accesible y transparente posible. De allí que los inversores apuestan a una solución digital que facilite dicho proceso en forma escalable y eficiente, al mismo tiempo que consigue conectar a los productores con las empresas interesadas en reconocer y premiar las buenas prácticas agrícolas.

“Conocemos lo que hace ucrop.it y estamos convencidos que su labor hace la diferencia, por eso hemos decidido co-liderar junto a Yugen Partners esta ronda y volver a invertir en esta solución que ha crecido exponencialmente en el último tiempo. Su equipo, dedicación e ímpetu ha logrado posicionarlos como una compañía disruptiva que va por más, y queremos ser parte de la revolución que están liderando, comentó Tomas Peña, Partner y Managing Director de The Yield Lab LATAM.

“ucrop.it es una compañía que ha demostrado un robusto caso de agregar valor utilizando Blockchain para solucionar en forma descentralizada, digital y escalable la diferenciación verificada entre cultivos commodities convencionales y climáticamente inteligentes. Como Fellow del Blockchain Stream del Creative Destruction Labs tuvimos desde Yugen Partners / Harris Investment Group la oportunidad de estar muy cerca ayudándolos en el desarrollo de su start-up y hemos invertido en su equipo, su oportunidad global y su tecnología”, sumó Scott Stornetta, Partner at Yugen Partners

La solución digital creada en el año 2018 por Diego Hoter (CEO y Co Founder), Marcos Botta (CIO y Co Founder) y Matías O´Keefe (CTO y Co Founder) registró en la campaña 2021/2022 1 millón de hectáreas entre Argentina, Paraguay y Uruguay; y proyecta alcanzar los 5 millones con la campaña 2022/2023. Entre sus clientes multinacionales se encuentran Cargill, BASF, Surcos, Valent, GENSUS, DON MARIO entre otros.

Actualmente, más de 700 productores utilizan la plataforma para el registro y verificación de sus cultivos entre las cinco zonas geográficas en las que opera.