Franco Colapinto busca cerrar el año con una alegría: "Buscaremos aprovechar este potencial"

El piloto argentino se prepara para la última carrera de la temporada en Abu Dhabi y, tras una decepcionante performance en Qatar, apunta a dar vuelta la página y finalizar el año de la mejor manera.

Franco Colapinto apunta a cerrar la temporada con buenos resultados en Abu Dhabi.

De cara al último fin de semana de Fórmula 1 del año, el piloto argentino Franco Colapinto, buscará cerrar una temporada adversa de la mejor manera en el Gran Premio de Abu Dhabi. Después de hacer una fuerte autocrítica por lo hecho el fin de semana pasado en Qatar, se mostró más optimista para la próxima carrera y aseguró: "Estamos preparados y buscaremos aprovechar este potencial”.

Tras su última presentación en la Máxima, Colapinto se mostró frustrado por los malos resultados que tuvo esta temporada y afirmó: “Lo positivo es que queda una sola. Ojalá que ya termine".

"A pesar de los cambios que hicimos, no encontré ritmo y no me sentí cómodo en todo el fin de semana, aunque hoy manejé un poco mejor. Estoy patinando mucho en la entrada y cuando trato de empujar en la mitad de curva, no tengo confianza, no encontré lo que quería este fin de semana", analizó el domingo pasado tras finalizar la carrera.

Anticipando lo que será el Gran Premio de Abu Dhabi, este miércoles se pronunció en el mismo sentido aunque con un tono de mayor optimismo: "El fin de semana de carreras en Qatar no estuvo exento de aprendizajes. Estaba claro que el coche tenía ritmo, pero nos costó demostrarlo este fin de semana. Cometí errores durante todo el fin de semana, pero mostramos más potencial en la carrera”.

En ese sentido, anticipó: "El Circuito de Yas Marina es un circuito que he visitado varias veces, tanto en Fórmula 1 como en mi carrera como piloto junior. Es un buen circuito, con muchos desafíos diferentes y probablemente más posibilidades de adelantamiento”.

Además destacó las mejoras que se hicieron en el auto para poder hacer superar su rendimiento y cerrar el año con un resultado positivo: “Con condiciones similares previstas en Abu Dabi este fin de semana, estamos preparados y buscaremos aprovechar este potencial”. El cronograma del GP de Abu Dhabi Viernes 5 de diciembre Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30 horas

Práctica Libre 2: 10.00 a 11.00 horas Sábado 6 de diciembre Práctica Libre 3: 07:30 - 08:30 horas

Clasificación: 11:00 - 12:00 horas Domingo 7 de diciembre Carrera: 10:00 horas