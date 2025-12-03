La AFA confirmó árbitros y cronograma para Boca-Racing y el clásico platense + Seguir en









Las semifinales del campeonato se jugarán el domingo y el lunes, con presencia de VAR en ambas llaves. El Xeneize recibirá a la Academia en la Bombonera y Gimnasia será local ante Estudiantes en un clásico decisivo.

Darío Herrera y Facundo Tello, los elegidos por la AFA para las semis del Clausura.

La AFA oficializó las autoridades arbitrales y el cronograma de las semifinales del Torneo Clausura 2025, que se disputarán entre el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre, ambas con VAR. Los cruces tendrán como protagonistas a Boca–Racing en la Bombonera y a Gimnasia–Estudiantes en una edición clave del clásico platense.

El primer duelo será el domingo a las 19, cuando Boca, líder de la Zona A, reciba a Racing, tercero del mismo grupo, con transmisión de TNT Sports y ESPN Premium. Dario Herrera será el árbitro principal, asistido por Cristian Navarro y Sebastián Raineri; mientras que Sebastián Martínez actuará como cuarto árbitro. En el VAR estará Silvio Trucco y el AVAR será Fabrizio Llobet.

La segunda semifinal se disputará el lunes a las 17 entre Gimnasia, séptimo de la Zona B, y Estudiantes, octavo de la Zona A. El clásico platense tendrá como juez principal a Facundo Tello, con Pablo Acevedo como asistente 1 y Diego Bonfá como asistente 2; Sebastián Zunino será el cuarto árbitro. En el VAR estará Lucas Novelli y como AVAR, Gastón Suárez.

Las duras bajas que tendrá Racing ante Boca en la semifinal Racing venció a Tigre por penales en cuartos de final del Torneo Clausura 2025 y ahora se medirá contra Boca, por un lugar en la gran final. La "Academia" tendrá enfrente al que es para muchos el máximo candidato, en su cancha, y deberá afrontar ese compromiso con algunas bajas de peso.

El equipo de Gustavo Costas terminó con un par de bajas importantes ante Tigre porque Santiago Sosa y Gastón Martirena fueron expulsados y no podrán disputar el clásico ante Boca.

Martirena vio la roja por una ingenuidad en el primer tiempo extra: por aplaudir al árbitro, que no lo perdonó. Racing Tigre Racing tendrá varias bajas para visitar a Boca. Pero las malas noticias no terminaron ahí para Racing: a falta de cuatro minutos para el cierre del segundo tiempo extra, Santiago Sosa el recibió la segunda amonestación luego de una disputa por la pelota Alfio Oviedo, que terminó sangrando por la nariz. Al respecto, Gustavo Costas remarcó su malestar: “Ya está, no vamos a llorar. Perdemos dos jugadores importantes. No entendí la de Martirena y tampoco comparto la primera amarilla de Santi (Sosa). Nos duele perder futbolistas de ese nivel”. El otro jugador clave que podría perderse la semifinal es Santiago Solari, que salió al minuto 119 con una molestia muscular. Como si no fuese poco, la enfermería de Racing ya está llena: Marcos Rojo, Luciano Vietto, Ignacio Rodríguez y Matías Zaracho no jugaron ante Tigre por distintas lesiones. En tanto, Elías Torres se recupera de una rotura de ligamentos.