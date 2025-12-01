Las mejores acciones argentinas del 2025

Fue un año complicado para las acciones, que están lejos de los máximos. Hoy, en términos relativos, quedaron más baratas que los bonos.

El 2025 fue un año muy complicado para las acciones argentinas, luego de haber sido el mejor mercado del mundo durante los años anteriores. ¿Quiénes resistieron mejor?

En esta nota me voy a concentrar exclusivamente en los ADRs, es decir, las acciones que cotizan en EEUU, ya que tienen mucha más relevancia y volumen.

adr1

La conclusión salta a la vista: los bancos fueron los grandes perdedores del año, no porque sus negocios hayan cambiado drásticamente, sino porque venían con valuaciones muy exigentes y, en un contexto bajista, volátil y atravesado por muchas elecciones, sufrieron más.

El mercado entero arrancó el año con una corrección profunda. Las elecciones legislativas provinciales de Buenos Aires agregaron un shock adicional: el resultado fue peor de lo esperado para el gobierno y eso desató ventas agresivas, un “risk-off” típico de Argentina.

Después vino la película inversa: legislativas nacionales mucho mejores, apoyo explícito de EEUU, señales de continuidad de reformas y un rebote de magnitud histórica. Fue tan violento el giro que hoy tenemos ADRs que tras todo esa volatilidad, están prácticamente neutrales: IRSA levemente positiva, y TGS, Pampa y CEPU prácticamente neutrales.

De todas maneras, sería justo analizar la película completa, viendo lo que pasó desde antes que asumiera Javier Milei:

adr2

Acá aparece el dato más importante: los bancos fueron los que más subieron por mucho, con rendimientos que van del +300% al +475%. ¿Por qué? Porque siguen siendo negocios extremadamente sensibles al ciclo macro y a la confianza.

Además, el crédito en Argentina es ridículamente bajo, menos del 15% del PBI, uno de los niveles más bajos del mundo. No hace falta un boom para que los bancos ganen plata: con que el crédito vuelva a niveles “normales” para un país emergente, la expansión potencial es enorme.

Este año les tocó la contracara: valuaciones más altas, un contexto electoral agresivo y balances distorsionados por la tensión financiera. Galicia, por ejemplo, llegó a mostrar un ROE negativo por factores transitorios y un gasto extraordinario por la integración del HSBC que distorsionó todo. Aun así, hoy cotiza a 1,6 veces su valor libro, una valuación razonable después de haber corregido, con fundamentos que empiezan a mejorar.

Las energéticas, en cambio, tuvieron un 2025 mucho más sólido. No subieron tanto como los bancos desde noviembre de 2023, pero fueron el sector más estable durante este año malo, sosteniendo soportes, acompañando la normalización del mercado y defendiendo valuaciones razonables.

¿Y ahora?

Las elecciones de octubre cambiaron el escenario financiero, el apoyo de EEUU se volvió explícito, las reformas se activaron, la inflación continúa bajando y la economía muestra señales de recuperación. La foto del riesgo argentino está lejos de ser perfecta, pero los fundamentals de 2026 son claramente mejores que los de 2025 y muchísimo mejores que los de 2023.

adr3

El mercado ya empezó a reconocerlo: el Merval en dólares rebotó fuerte y hoy muestra una relación riesgo/retorno más que interesante pensando en el largo plazo. Como siempre, no hay que olvidar que las acciones argentinas son activos de mucha volatilidad, por lo que hay que tener cuidado con los montos invertidos.

Y acá aparece un punto clave que no se está hablando lo suficiente: el Riesgo País está casi en mínimos del año. Y las acciones están lejos de los máximos por ahora. Hoy, en términos relativos, las acciones quedaron más baratas que los bonos.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.