¿Cuáles son las 3 preguntas que se hace Jeff Bezos antes de contratar nuevos empleados?

Desde sus inicios en 1994 a hoy la empresa sumó un total de 798.000 en todo el mundo y siempre tuvo como objetivo elegir a los mejores candidatos disponibles, por lo que Bezos creó tres preguntas que se volvieron máximas a la hora de la contratación, y que se dieron a conocer por primera vez en una carta dirigida a sus accionistas en 1998.

"Uno de sus lemas era que cuando contratas a alguien, él o ella deben subir el estándar para la próxima contratación", aseguró Nicholas Lovejoy, en una entrevista a la revista Wired, quien fue el quinto empleado en la historia de Amazon al ingresar en 1995. Con todo eso, vamos a revisar bien cómo logró esto Bezos y se convirtió en el hombre más rico del mundo.

Jeff Bezos.jpg La empresa de Jeff Bezos, Amazon, sumó un total de 798.000 empleados en todo el mundo. Gentileza: Vive USA

¿Admiras a esa persona?

La primera cosa que se debe preguntar uno a la hora de contratar, según lo expresado por Jeff Bezos, es si el nuevo empleado es alguien digno de ser admirable y seguido. En la carta se lee: "Si piensas en las personas a las cuales has admirado a lo largo de tu vida, probablemente sean aquellas de las cuales has aprendido algo o a las cuales has tomado como ejemplo. En mi caso, siempre traté con mucho esfuerzo de trabajar sólo con personas a las cuales admiraba, y aliento a los que trabajan aquí a ser igual de demandantes con sus pares. La vida es demasiado corta para hacerlo de otra manera".

¿Esta persona subirá el promedio de efectividad del grupo al cual se suma?

Según explicaba Bezos, el nivel de la empresa siempre debe seguir subiendo, por lo que proponía que para evitar el desgano de los empleados siempre se le debe pedir a los candidatos que visualicen a la compañía dentro de cinco años. En su momento señaló: "En ese punto cualquiera de nosotros debería poder mirar y decir: ‘El nivel ha subido mucho, cuánto me alegro de haber entrado aquí en su momento’". Esto se sigue viendo en Amazon, y hasta se puede ver en el sitio web de la compañía: " La contratación a largo plazo es un valor central que ha estado en Amazon desde sus inicios".

¿En qué área esta persona podría ser una superestrella?

Por último, Jeff Bezos explicó que la nueva contratación tiene que ser lo mejor disponible en alguna actividad, sin importar si sirve o no para el trabajo que vaya a realizar, y eso dejó en claro durante una entrevista en 2018: "Hay una persona aquí que es campeona nacional de deletreo. Sospecho que eso no la ayuda mucho en sus actividades diarias, pero hace que el trabajo de todos sean más divertido, ya que ocasionalmente puedes lanzarle un rápido desafío: ‘¡Deletrea onomatopeya! La razón por la cual quieres gente así es porque promueven el pensamiento innovador’".