Cambios de hábitos alimenticios y la importancia en el bienestar personal

Al referirse al impacto que tuvo la pandemia en los cambios de hábitos, Iribarne sostuvo: “Lo que vimos en la pandemia es que se aceleró la tendencia de la vida saludable. Fue una macrotendencia a nivel global, que está compuesta por distintas tendencias. Nosotros tenemos la oportunidad de generar valor en dos de esas tendencias: crear alimentos naturales, que es nuestro gran proyecto y por lo que venimos trabajando con eso desde 2015. Y la segunda parte tiene que ver con la reducción del consumo de carne y generar una propuesta para el público flexitariano, que busca reducir el consumo de la carne y para ello generamos productos que emulan el sabor de la carne y el pollo, pero con una composición 100% vegetal”.

“Nuestro anhelo es cambiar el paradigma de que la comida rápida es comida chatarra. Por eso queremos sacar de nuestros productos los conservantes, aromatizantes y colorantes. Trabajamos con la cadena para generar alimentos naturales en nuestros clientes”, sostuvo Iribarne, quien detalló que entre los cambios que se profundizaron es que hay “una mayor conciencia de lo que uno come”. “Hay mayor conocimiento, es uno de los mayores cambios que se aceleraron con la pandemia”, dijo.

“Esto se traduce en un mayor costo en la producción. El desafío es trabajar con los proveedores como si fuesen aliados estratégicos, concientizarlos de que el público del mundo está yendo hacia esa dirección. Trabajamos para mercados futuros y estamos convencidos que el consumidor cada vez va atender mayor conciencia sobre lo que consume. Por eso tenemos que ser más eficientes y productivos”, agrego el representante de Burger King.

“Hay cada vez mas estado de conciencia en la salud y el medioambiente. Nuestra cajita mágica ya es 100% sin colorante, conservantes, ni aromatizante artificiales. Eso es una tranquilidad para los padres. Vemos una mayor afluencia de público que busca proteínas alternativas o quienes buscan algo más saludable”, agregó Iribarne.

En tanto, al analizar este cambio de hábitos desde la mirada de la tienda de dietéticas, Savoia señaló: “Se está viendo una tendencia hacia cuidar el medioambiente. Pero también el hecho de que el cliente que llega a los locales, a las cadenas de dietéticas, llega ya informado. Eso habla de la conciencia, del querer saber qué se está consumiendo. Antes se hablaba de dietéticas y se las asociaba con un comercio que se iba cuando uno estaba enfermo: algún producto diabético, para tratar una constipación. Hoy en día, el cliente es más exigente y viene a buscar productos por un interés, por un alimento que aporte nutrientes”.

“Desde el lado de la sustentabilidad, que tiene que ver con las nuevas generaciones, la mayoría viene con sus propios envases y hace que se reduzca el uso de plásticos”, sostuvo Savoia, quien agregó: “También estamos con una epidemia de sobrepeso y obesidad. Nos preocupa la obesidad infantil y la diabetes infantil. Los últimos números son alarmantes. Somos uno de los primeros países en consumos de gaseosas y tenemos un alarmante consumo de sodio. Entonces, desde New Garden, que va a cumplir 88 años, ofrecemos productos saludables, naturales, para incorporar ese asesoramiento al cliente. Que es algo que viene aparejado con la pandemia, que aceleró todo este proceso de información. Hoy en día, muchas redes sociales o medios de comunicación, dan la posibilidad de acceder a distintas recetas saludables”, remarcó Savoia.

Savoia se refirió, también, a la idea de que la alimentación saludable es costosa. “Pero hoy en día, creo que es un mito. Porque uno también no tiene el conocimiento de que hay ciertos alimentos que no son costosos, como las legumbres. Que también es rendidor. Hoy en día, por ejemplo, las lentejas y porotos se consumen en patés, en untables. El objetivo del educador es comentarle a los clientes, nuestro rol es educar a todo el staff y que el cliente se vaya sabiendo para qué sirve y qué beneficios incorpora a la salud”.

“La pandemia trajo conciencia de cómo somos personas reales, que tenemos conciencia que tenemos problemas en la salud y queremos elegir más sano para nuestros hijos”, explicó Fabiana Mejalelaty, quien explicó su trabajo: “Cree una metodología que se llama Diseño de vida, que busca que las personas reales puedan elegir la vida que quieren. Lo que busco es acompañar el cambio como población: nos estamos replanteando muchos cambios, como no ir a la oficina, darle de comer a nuestros hijos sin conservantes ni colorantes, si le queremos dar o no carne. Y cómo tener más bienestar y ser más felices”.

“En esas preguntas, empieza la necesidad encontrar respuestas a la búsqueda de cómo encontrar nuestra felicidad. Una de las claves que encuentro es empezar un camino de introspección, con mis valores, mi eje personal, mis fortalezas y elegir que quiero para mis familias y mis hijos. Los distintos actores de la sociedad tienen que acompañarlo. Lo que busco desde Diseño de Vida es poder atravesar esta forma de elegir lo que quiero para mí. Porque la respuesta de lo que debería ser o por quién lo hizo, no nos están funcionando y no generan bienestar. Elegir desde mis valores con la información que tenemos disponible”, detalló Mejalelaty.

“Necesitamos libertad para articular lo que sabemos para poder ser felices. Es buenísimo que las empresas nos acompañen en este tipo de decisiones. Muchas empresas se acercan para buscar asesoramiento. Buscan ayuda para no perder a sus talentos. Y muchas personas se acercan que tienen como la idea de rediseñar, que no es romper todo e irse a vivir a una playa. El diseño tiene que ser personal y adecuado a cada persona. Trabajo para que las personas no tomen la moda de dejar todo y tener cambios más paulatinos”, concluyó.