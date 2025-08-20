Cualquier superficie de tu casa puede ser inteligente: el invento millonario que facilitará tu vida







Un pequeño dispositivo transforma paredes y mesas en controles inteligentes, una idea que ya atrae millones en inversión tecnológica.

El avance del hogar inteligente ya no sorprende, pero ahora una innovación promete dar un paso más allá. Millones de personas buscan soluciones simples y accesibles para automatizar su entorno y mejorar la calidad de vida. En este contexto, surge un invento que convierte paredes, mesas o puertas en centros de control.

La revolución tecnológica no se limita a electrodomésticos complejos ni a costosos sistemas de domótica. Este pequeño dispositivo, económico y portátil, abre un abanico de posibilidades en el día a día. Su propuesta es transformar objetos cotidianos en superficies capaces de ejecutar órdenes con simples gestos.

actualidad_56004414_129160526_1706x960 El invento promete revolucionar los hogares al convertir cualquier superficie en un panel inteligente, moviendo millones en la industria tecnológica. Qué es y cómo funciona Knocki, el dispositivo que convierte cualquier pared en un control Knocki es un dispositivo inalámbrico que se adhiere a distintas superficies, desde madera hasta mármol, y las transforma en controles inteligentes. Funciona detectando vibraciones producidas por golpes o toques y, a través de una aplicación, permite asignar acciones específicas a cada patrón de movimiento.

Su simplicidad lo convierte en un aliado para cualquier espacio. Con un par de toques se pueden encender las luces, reproducir música o localizar un teléfono extraviado. Knocki interpreta las señales y las envía a los sistemas conectados mediante la red WiFi del hogar, generando una experiencia de interacción práctica y eficiente.

Otra de sus ventajas es la integración con plataformas reconocidas como Apple HomeKit, Nest o IFTTT, lo que amplía de manera exponencial las funciones posibles. Además, utiliza baterías AA que ofrecen hasta un año de autonomía, lo que lo hace funcional sin necesidad de cables ni recargas constantes.

Este invento redefine la manera en que interactuamos con nuestro entorno. En lugar de depender de mandos tradicionales o de la voz, Knocki propone un sistema intuitivo y universal que responde a algo tan simple como dar un golpe en la mesa o en la pared.

