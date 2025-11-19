Banco Credicoop lanzó su linea de crédito para el pago de aguinaldos + Seguir en









Banco Credicoop ofrece financiación a Tasa Fija desde el 35% TNA, a un plazo de hasta 6 meses con la posibilidad de pagar la cuota a los 60 dias.

El crédito se puede gestionar en línea o en cualquier sucursal del banco.

Banco Credicoop lanzó su tradicional Línea de Crédito para Pago de Aguinaldos, sumando además beneficios para los trabajadores que cobren los sueldos a través de este banco.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La línea ofrece, para las empresas con pago de haberes en Credicoop, una financiación a Tasa Fija desde el 35% TNA, a un plazo de hasta 6 meses con la posibilidad de pagar la primera cuota recién a los 60 días, pudiendo gestionarse en forma simple y ágil, en línea o en cualquiera de las 276 filiales de la entidad cooperativa en todo el país.

Ahorros en supermercados y estaciones de servicios y comercios Además, quienes cobran sus salarios a través del Credicoop acceden a importantes ahorros en los principales supermercados, estaciones de servicios y diferentes rubros en comercios de todo el país. También disponen de créditos a tasa preferencial, bonificaciones especiales en la contratación de seguros y exclusivos beneficios como Puntos Credicoop y Millas por comenzar a acreditar sus haberes y como recompensas en cada compra.

e esta manera, Banco Credicoop consolida su misión dirigida a las Pequeñas y Medianas Empresas, las Entidades de Carácter Social y las personas que las integran, contribuyendo a su desarrollo y brindando el acompañamiento necesario para afrontar los desafíos que atraviesan actualmente los distintos sectores productivos. Más información disponible en www.bancocredicoop.coop.

Temas Créditos

aguinaldo

Bancos