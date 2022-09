Banco Macro presenta la muestra fotográfica "Las Pelilargas" de la artista Irina Werning

“Las pelilargas” comenzó a gestarse en 2006 en la localidad de Iruya, provincia de Salta, cuando Werning inició la búsqueda de mujeres con pelo largo en distintos lugares del continente. Para dar con ellas, en muchas ocasiones, la artista tuvo que recurrir a avisos y carteles que colocaba en la calle y a partir de allí las convocaba para fotografiarlas.

“Las busco por todos lados, viajo a pueblos perdidos en la montaña, pego carteles, organizo competencias de pelo largo hasta encontrarlas y siempre les pregunto: ¿por qué tenés el pelo tan largo? Y con orgullo me responden: porque me gusta, porque me queda lindo, porque me lo cuida mi papá. Pero la verdadera razón es invisible, un secreto que pasa de generación en generación, así es la cultura de Latinoamérica, donde nuestros ancestros creían que cortar el pelo era cortar la vida, que el pelo era la manifestación física de nuestros pensamientos y una extensión de nosotros mismos”, aseguró Irina Werning.

La prestigiosa fotógrafa es licenciada en Economía con un master en Historia y vivió en Inglaterra, donde obtuvo un master en fotoperiodismo en la Universidad de Westminster. Su trabajo fue premiado por el prestigioso World Press Photo, por las imágenes que consiguió de la niña Antonella Bordón, quien prometió cortar su extensa melena cuando pudiera volver a clases luego de la pandemia de Covid-19.

