El apellido que controla la información del mundo: quién es David Thomson, el hombre más rico de Canadá

Controla datos, medios y decisiones desde las sombras. Conecta millones y lidera un imperio que influye en lo que el mundo sabe y consume.

Reservado pero influyente, David Thomson dirige desde las sombras un imperio que mueve millones y define la agenda informativa mundial.

Millones de lectores consumen contenido cada día sin conocer a quienes dirigen los hilos de la información global. En el corazón de esta red de poder, las corporaciones mediáticas se posicionan como verdaderos titanes. Entre ellas, una figura sobresale desde Canadá y reescribe las reglas del juego informativo.

Con un imperio que se extiende desde las finanzas hasta los deportes, David Thomson no solo administra fortunas; también define qué ve, lee y escucha gran parte del planeta. Su historia revela cómo se construye un dominio silencioso sobre el flujo de datos en el siglo XXI.

Desde oficinas discretas en Toronto, David Thomson maneja un flujo de información que vale millones y alcanza cada rincón del planeta.

Nacido en el seno de una familia destinada al poder, David creció rodeado de influencia. Su abuelo, Roy Thomson , sentó las bases de un gigantesco entramado informativo que con el tiempo transformó a la familia en referente absoluto del sector.

A diferencia de otros magnates, David evitó la exposición mediática. Apostó por un perfil bajo mientras extendía su control sobre una de las firmas más influyentes del planeta: Thomson Reuters . Como presidente de la compañía, mantiene bajo su mando más de 310 millones de acciones , el principal activo del clan familiar.

A través de la firma inversora Woodbridge, David canaliza su participación accionaria, consolidando una estructura corporativa que fortalece su peso estratégico en los medios. Esta arquitectura le permite manejar un 14% de la compañía, garantizando injerencia directa en las decisiones claves.

Pero el poder de Thomson no se limita al papel impreso o digital. También incursiona en el mundo deportivo, con inversiones en equipos como los Montreal Canadiens y los Winnipeg Jets, ampliando su red de influencia más allá de los despachos editoriales.

Miles de millones: el patrimonio de David Thomson

El dominio de David Thomson sobre la información se refleja también en su fortuna. Según los registros más recientes, su patrimonio neto asciende a 10.200 millones de dólares, cifra que lo posiciona como el hombre más rico de Canadá y uno de los principales multimillonarios a nivel global.

Desde su residencia en Toronto, este magnate de 68 años mantiene el control de un ecosistema mediático global, cimentado en decisiones silenciosas pero contundentes. Su poder radica en saber mantenerse en las sombras mientras el mundo repite sus titulares.