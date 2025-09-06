Una pequeña inversión lo llevó a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo: quién es Andy Bechtolsheim

Andy Bechtolsheim es un ingeniero electrónico con un patrimonio de miles de millones que amasó sus primeros millones como fundador de Sun Microsystems, pero la mayor parte de su fortuna proviene de Google. Tanto él como su profesor de Stanford, David Cheriton, fueron los dos primeros inversores en esta compañía.

Nació como Andreas Maria Maximilian Freiherr von Mauchenheim Bechtolsheim, el 30 de septiembre de 1955 en Finning, Landsberg, Baviera, Alemania Occidental. Es el segundo de cuatro hijos. Como en su casa no había televisión, experimentó con la electrónica durante su infancia.

A los 16 años, Andy diseñó un sistema de control industrial en el procesador Intel 8008 para una empresa local. Utilizó las regalías de este proyecto para financiar su matrícula universitaria . Inicialmente, se matriculó en la Universidad Técnica de Múnich como estudiante de ingeniería.

En 1998, Andy y David entregaron a Larry Page y Sergey Brin , estudiantes de posgrado de Stanford, un cheque de 100,000 dólares cada uno para lanzar su empresa de motores de búsqueda. Además, Bechtolsheim fundó empresas como Granite Systems y Kealia, así como varias empresas de automatización de diseño electrónico.

Tras graduarse en la Universidad de Múnich, se matriculó en el programa de maestría de la Universidad Carnegie Mellon con una beca Fulbright en 1976 y al año siguiente, se matriculó en ingeniería eléctrica de la Universidad de Stanford. Allí, Andy diseñó un potente sistema informático modular con redes integradas, inspirado en la computadora Xerox Alto. Llamó al sistema la estación de trabajo "SUN" (Stanford University Net).

En 1986, Sun Microsystems lanzó sus acciones y para 1988 había alcanzado los mil millones de dólares en ventas. La compañía continuó desarrollando sus propios sistemas de almacenamiento, paquetes de software, herramientas para desarrolladores y aplicaciones de gestión de identidades.

En septiembre de 1998, Andy acertó un gran golpe en el mundo del capital riesgo al otorgar a Larry Page y Sergey Brin 100.000 dólares para crear lo que se convertiría en Google. David Cheriton le siguió poco después con su propia inversión de 100.000 dólares.

Miles de millones: el patrimonio de Andy Bechtolsheim

Entre sus otras inversiones destacadas, Bechtolsheim invirtió en el desarrollador de software y videojuegos Tapulous, la empresa de chips inalámbricos CrestaTech y la interfaz en la nube Moovweb. Además, se dice que fue uno de los primeros inversores en Claria Corporation, que cerró en 2008. De 2015 a 2017, Andy invirtió en PerimeterX, un software automatizado de mitigación de ataques bajo demanda.

Sus contribuciones e inversiones lo han llevado a generar una fortuna que, en la actualidad, llegó a los 28.900 millones de dólares según la Revista Forbes.