Su padre es uno de los millonarios más ricos del mundo y donó 80 millones de dólares para ayudar a Ucrania: Así es Howard Buffett

El segundo hijo de Warren Buffett es una figura destacada por su contribución a la respuesta humanitaria en apoyo al país desde el comienzo del conflicto con Rusia.

Howar Buffett es reconocido como Leyenda Nacional en Ucrania gracias a sus donativos en ayuda humanitaria.

Warren Buffett es uno de los multimillonarios más poderosos del mundo, pero también es de los más destacados por sus donaciones a causas benéficas. Sin embargo, su segundo hijo, Howard Buffett, no se queda atrás, ya que también ofreció millones de dólares para ayudar a los más necesitados.

En 1999, el empresario fundó The Howard G. Buffett Foundation, una organización en la que buscaba impulsar un cambio transformador para mejorar la calidad y el nivel de vida, especialmente de las poblaciones más empobrecidas y marginadas del mundo. Desde entonces, ayudó a las poblaciones de distintos países, como México, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y, una de las más destacadas, Ucrania.

Quién es Howard Buffett howard buffet.jfif

Nacido el 16 de diciembre de 1954, Howard Graham Buffett no es solo un empresario más. También es fotógrafo, agricultor, fue sheriff en el condado de Macon, Illinois, filántropo y ex político. En su faceta económica, estuvo a cargo de The Coca-Cola Company y hoy dirige Berkshire Hathaway, la empresa inversora de su padre, quien afirmó que lo quiere como sucesor en el cargo de presidente no ejecutivo.

Hasta la fecha publicó 15 libros sobre conservación, vida silvestre y la condición humana, incluso algunos de ellos se convirtieron en best sellers. Sus contribuciones en la ayuda humanitaria lo llevaron a ser reconocido por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, con la Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio y como Leyenda Nacional del país.

Obra filantrópica de Howard Buffett Howard Buffett Con The Howard G. Buffett Foundation, el empresario donó millones de dólares a diversas causas enfocadas en seguridad alimentaria, mitigación de conflictos y servicios públicos. Por ejemplo, destaca su contribución económica en Ucrania, en donde donó más de 520 millones de dólares en ayuda humanitaria desde el inicio del conflicto con Rusia. Allí tiene proyectos como Victory Harvest, en el que distribuye cosechadoras, sembradoras y fertilizantes para reactivar la producción agrícola.

