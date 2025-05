BBVA otorgó $9.450 millones en financiación sostenible a Bio4

El financiamiento ha sido certificado como sostenible a través de la Guía de Canalización Sostenible de BBVA, cumpliendo con la categoría ODS 7: Energía asequible y no contaminante y al ODS 13: Acción por el clima.

Hernán Jordán, director de Banca Empresas e Instituciones de BBVA en Argentina, señaló que "BBVA asumió el compromiso de acompañar a sus clientes a transicionar hacia un futuro más sostenible, ofreciendo productos, financiamiento y asesoramiento especializado. Al igual que Bio4 entendemos que la sostenibidad es estratégica, nos sentimos orgullosos de poder acompañarlos con financiamiento sostenible en los diferentes proyectos productivos que han permitido obtener un impacto muy positivo en la huella de carbono".

“En Bio4 creemos que la sostenibidad no es solo una meta, sino una forma de producir. Este financiamiento de BBVA nos permitió incorporar tecnología de punta para hacer más eficiente y competitivo nuestro proceso de producción de bioetanol y coproductos, logrando una reducción concreta en el uso de recursos y en nuestra huella de carbono. Estamos convencidos de que alianzas como esta son clave para escalar soluciones reales frente al cambio climático”, afirmó Tomás Beamonte, gerente general de Bio4 Bioetanol Rio Cuarto SA.

Con el objetivo de acompañar los proyectos que lleva adelante la empresa bio4, dentro de su estrategia de sostenibidad, BBVA ha financiado la ampliación de la capacidad, alcanzando los 400.000 litros de producción de bioetanol diario y una serie de tecnologías que optimizan el proceso de transformación en la biorefinería, avances clave de cara a la competitividad y descarbonización de las operaciones.

La primera empresa argentina en producir bioetanol a partir de maíz

Con su puesta en marcha en agosto de 2012, Bio4 Bioetanol Rio Cuarto SA fue la primera empresa argentina en producir bioetanol a partir de maíz, combustible renovable que se utiza combinado (mezclado o cortado) con naftas (actualmente en Argentina el corte es del 12%, esto es E12) o bien puro (E100) en vehículos flex. Su uso trae aparejado un beneficio ambiental sumamente importante ya que reduce los gases de efecto invernadero.

Además de contribuir en la transición energética, el bioetanol trae otros beneficios, como desarrollo local, gracias a las importantes inversiones en activos fijos, empleo directo calificado y movimiento económico que las operaciones generan. Asimismo, beneficia la economía y sistema productivo agrícola, aportando a la ecuación económica del cultivo de maíz (ahorro logístico por no enviar a puerto al ser transformado localmente), y el consiguiente impacto en la sustentabidad agrícola por la rotación de cultivos.

La empresa fue fundada en 2006 por Manuel Ron y Marcelo Otero, dos empresarios agropecuarios innovadores, cuya visión fue consolidar una empresa de carácter asociativo que agregue valor al maíz producido en la región. Así es que el asociativismo y la visión agroindustrial son el común denominador de los socios del proyecto. La transformación de granos en alimentos y energía es la principal actividad desarrollada por la compañía.

La sustentabidad económica, social y ambiental es un par en las actividades, que busca sembrar un crecimiento sostenible a largo plazo. La empresa continuó su desarrollo con proyectos de producción de energía eléctrica renovable a partir de biogás, una tecnología en la que fue también fue pionera, con el primer proyecto habitado comercialmente en el programa RenovAr en el año 2018, a través de Bioelectrica, empresa que luego de desarrollar una serie de proyectos propios hoy ofrece a terceros tecnología para proyectos de biogás.

Con el tiempo desarrolló el concepto de economía circular en el cual los subproductos y residuos de las actividades son los insumos de las demás empresas

La última unidad de negocios desarrollada por el Grupo es Carbon Neutral+. el primero de base tecnológica digital: una climatech enfocada en acompañar a otras empresas a medir, reducir y compensar su huella de carbono.

Bio4 es de la campaña 2015/2016 viene realizando el cálculo de la huella de carbono a lo largo del ciclo de vida del producto y desde 2020 la certifica bajo el estándar ISCC (International Sustainabity Carbon Certification).

Estos estudios han permitido conocer, medir y evaluar el impacto de sus actividades, de manera directa e indirecta mediante el análisis de ciclo de vida. Todo esto permite considerar en la toma de decisiones el impacto que las mejoras o cambios en el diseño de operaciones traen aparejados.

Visita institucional

En el marco de la visita institucional de Jaime Marin Otero, Global Head of Sustainabity for Commercial, Institutional and Retail Clients at BBVA y Rafael Cortes Palacios, Global Head of Sustainability for Commercial & Institutional Banking at BBVA, representantes de Commercial Banking y Sostenibilidad de BBVA en Argentina recorrieron las instalaciones de la planta de bio4, ubicada en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.

El equipo de BBVA fue recibido por Marcelo Otero, socio fundador de Bio4, Tómas Beamonte, gerente general de Bio4, Teresa Cañete, gerente de Carbon Neutral+ y Diego Ferreyra jefe de finanzas de Bio4, con quienes compartieron una jornada de intercambio sobre los desafíos y oportunidades en materia de Bioenergía y economía circular. La visita refuerza el compromiso de BBVA con la sostenibilidad orientada a la transición energética y a la promoción de modelos de negocio sustentables.

Apuesta estratégica por la sostenibilidad

En 2019, BBVA definió la sostenibilidad como una prioridad en su estrategia para ayudar a los clientes en la transición hacia un futuro sostenible, con foco en el cambio climático y en el desarrollo social inclusivo.

BBVA es consciente de que puede y tiene la capacidad de realizar una contribución significativa gracias a su posición única para movilizar capital mediante inversiones, préstamos, emisiones y funciones de asesoramiento. De esta forma, apuesta por el desarrollo de soluciones financieras innovadoras y sostenibles, con una gama de productos para llegar de manera efectiva a cada cliente y acompañarlos en el desarrollo de sus negocios con impacto en desarrollo sostenible.

BBVA está comprometido con diferentes organizaciones internacionales y nacionales para contribuir al desarrollo sostenible desde una participación activa y líder en el sector, buscando elevar la conversación y la ejecución de acciones en pos del cambio climático y la inclusión social.

En el marco del Acuerdo de París en la COP21 y la firma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) en 2015, el Banco acompaña estos acuerdos internacionales desde su estrategia y con líneas de financiamiento relacionadas directamente con el cumplimiento de estas metas.

Por su parte, BBVA es signatario de los Principios de Ecuador y de los Principios de Inversión Responsable, y es uno de los 30 fundadores firmantes de los Principios de Banca Responsable. La entidad está comprometida con la Iniciativa RE-100, de alcanzar el objetivo del 100 % de energías renovables para el año 2050. A nivel local, BBVA forma parte del Protocolo de Finanzas Sostenibles, CEADS, Red Argentina del Pacto Global y IARSE. Además, mapeó los ODS en los que genera una mayor contribución.