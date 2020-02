Bitcoin: por qué mayo del 2020 es un mes clave para los que poseen la criptomoneda

Si repasamos la breve historia del Bitcoin, ya hubo dos procesos de halvings, cada 4 años. En el primer halving (ocurrido el 28 de noviembre de 2012) el precio de Bitcoin se disparó 87 veces en los 12 meses siguientes al evento. Fue de sólo 20 veces el incremento en el precio que sufrió Bitcoin en los 12 meses siguientes al segundo halving, ocurrido el 9 de julio de 2016.

Que Bitcoin y las criptomonedas son un nuevo activo financiero, ya casi nadie lo discute, máxime porque fueron la mejor inversión de la década pasada. Y 2019 también, con 91% de suba. Y los primeros 45 días de 2020 parecen ir en esa dirección, donde algunas de las top 10 criptomonedas de valor de mercado subieron 100% en estas 6 semanas.

A una década del nacimiento del Bitcoin, lo mejor aún está por venir

Que todavía experimenta altísima volatilidad, también. Que las criptos son quienes ofrecen la mayor posibilidad de retorno, es consecuencia natural de la alta volatilidad y riesgo que asumen quienes entran a invertir en ese mercado.

¿Qué puede pasar con el Bitocoin en el 2020?

En un mercado extremadamente volátil, arriesgar una opinión sobre probabilidades es casi como asemejarlo al casino. Nos limitamos en este artículo a darlo solo como idea orientativa para quienes están completamente ajenos a cripto. Veamos en profundidad cuáles son los escenarios que mayores chances tienen.

Escenario 1: El mercado se anticipa

El mercado se anticipa al halving de Mayo, descuenta esa información y el precio sube pre-halving. De darse este escenario, no sería bueno que supere los USD 20.000 dólares antes de Mayo, porque eso aceleraría de manera no positiva una sucesión de eventos si llegase a superar el récord anterior de Diciembre 2017.

Es verdad que hay muchos jugadores más sofisticados que no participaban en este mercado en los halvings anteriores, pero la efervescencia e irracionalidad la termina aportando una gran cantidad de first timers, y para eso necesita ser noticia en los medios, y todavía está muy tranquilo el tema. A este escenario le asigno 25% de chances.

Escenario 2: La historia se repite

Como ya sucedió en el pasado, en los 12 meses posteriores al halving se produce una subida muy fuerte en el precio de Bitcoin y otras criptomonedas. Sólo por citar un ejemplo, durante 2017 (12 meses después del segundo halving ocurrido el 9 de julio de 2016) NEM (XEM) subió 270 veces su precio. Cuando el mercado cripto entra en modo irracional, cualquier cosa puede pasar.

De todas maneras no imagino un precio de Bitcoin más allá de USD 75.000 - 100.000 para Junio 2021. Veremos con qué intensidad sucede, si es que suben los precios. A este escenario le asigno 65% de chances.

Escenario 3: Esta vez es diferente

También podría ocurrir que no suceda nada, es decir que el precio del Bitcoin y las cripto no se mueva. Incluso que bajen. No se percibe como la expectativa del mercado, pero todo puede pasar. A este escenario le asigno 10% de chances.

Grafico Bitcoin Columna.jpg En el gráfico podemos ver visualmente, en forma muy clara en los puntos azules marcando los meses previos al halving, lo que terminó ocurriendo con el precio (en línea gris). Independientemente de lo que suceda en 2020, lo que no se puede revertir es que en los 11 años de existencia fue el activo financiero que mayores retornos brindó: subió 4 millones de veces, y en 2019 subió 91%, superando con amplitud a cualquier otra alternativa financiera.

¿Esta vez será diferente?

Para quienes dicen "ya subió demasiado, no puede seguir subiendo", permítame recordarle que solo el 1% de la población está relacionada, conoce, instaló una billetera, o compro criptomonedas alguna vez en su vida. Y eso significa que mucha gente está afuera todavía.

El dinero del futuro, sin dudas, será digital. Está por verse si la gente prefiere dinero digital descentralizado, o está lo suficientemente cómodo usando, conservando y gastando el dinero digital emitido por algún gobierno. En mi caso estoy convencido que será cripto.

Lo que si, 2020 nos trae tres certezas:

El halving ocurrirá, está en el código open source, cualquiera lo puede comprobar

Es un nuevo activo financiero, con pantalones largos por los grandes fondos de inversión

Fue el activo que más rindió en el pasado.

Algunos números para usar de referencia en este evento que se aproxima:

1 bloque de Bitcoin se mina cada 10 minutos aprox

144 bloques se minan cada 24 horas (6 por hora, 24 horas por día)

Cada 210.000 bloques se produce un halving

Actualmente se distribuyen 12.5 Bitcoins por bloque

Ya hay minados el 86.78% de los 21 millones de Bitcoins que serán creados en total

Quedan solamente 2.776.025 Bitcoins por crearse, hasta el año 2.140.

Se calcula el 12 de mayo que ocurrirá el halving, y para eso faltan 83 días desde hoy (Martes 18 feb)

Después del halving caerá de 54.000 a 27.000 los nuevos Bitcoins minados por mes.

¿Qué posibilidades hay que desaparezca el Bitcoin?

Cuando Bitcoin fue creado por un pseudónimo llamado Satoshi Nakamoto a fines de 2008 con sólo un paper de 15 páginas, las chances de que sobreviviera eran realmente inexistentes. Hoy sucede lo contrario. 11 años más tarde y millones de súper computadoras participando de la red, con cada día que pasa las chances que desaparezca son cada vez menores.

La tecnología está más sólida que nunca, con muchos desarrollos como la lightning network que acelerará la velocidad de los pagos a sólo unos pocos segundos, y también desarrollos como la argentina RSK que permite correr contratos inteligentes sobre la red de Bitcoin.

Adicionalmente, en estos 11 años de existencia, la red de Bitcoin nunca fue hackeada (aunque algunos exchanges que compran y venden BTC si lo fueron) lo cual habla de la seguridad tecnológica detrás (la mayoría de bancos del mundo no puede afirmar que nunca fueron hackeados).

Pasando en limpio, en términos de probabilidades

El halving tiene 100% de certeza de ocurrencia. Que el precio suba después del halving, fue lo que ocurrió en el 100% de los dos casos anteriores. Se estima una subida menos violenta porque el mercado está más maduro. Por otro lado, menos de 10 veces su precio actual, en este activo tan volátil, no sería considerado un bull run.

Que el precio del Bitcoin suba después del halving debería ser el resultado natural de la nueva ecuación rebalanceada de oferta y demanda. Al caer la oferta de nuevos Bitcoins, y mantenerse la demanda constante, la única variable de ajuste es el precio hacia arriba. En el pasado ha sucedido que además se incrementaba la demanda, lo cual hacia que la única variable de ajuste fuera el precio.

Bitcoin Pexels.

Si bien es cierto que recién en 2017 se popularizó un poco más el Bitcoin, todavía es un porcentaje muy insignificante de la población que posee Bitcoins o criptos. La imaginación colectiva quedo la sensación que "explotó la burbuja". Lo que puede suceder es que cuando (si es que lo hace) vuelva a romper los u$s20.000, al ser esa una noticia poderosa, la gente va a volver a enterarse y pensara "no se murió" quizá vuelvan a entrar. Y eso es una demanda adicional a la actual.

Nadie lo sabe. Igualmente, no hay que invertir más de lo que se esté dispuesto a perder. De hecho, a mis inversores les recomiendo es no arriesgar más del 2% de su patrimonio en las criptomonedas (Además de Bitcoin existen 5.000 más que ya cotizan y tienen precio de referencia).

Desde el punto de vista de teoría de la decisión tiene más sentido arriesgar un poco, y perder, que no arriesgar nada y quedarse afuera de la inversión de la década.

* Fund Manager de Terrifico Capital, creador de Bitcoinario.com y autor del libro "Criptomonedas" (Ed. Penguin Random House).