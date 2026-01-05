El gobierno de Javier Milei designa a Alejandro Henke como vicepresidente del Banco Nación + Seguir en









A través del Decreto 1/2026, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Henke como director y lo nombró vicepresidente del Banco de la Nación Argentina para completar un período de ley.

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este lunes la designación de Alejandro Guillermo Henke como vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, mediante el Decreto 1/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La norma acepta, en primer término, la renuncia de Henke al cargo de Director del Banco de la Nación Argentina, función que ejercía hasta el 17 de diciembre de 2025. En el mismo decreto, el Gobierno le agradece “los servicios prestados” durante su desempeño en ese puesto.

decreto1/2026 banco nacion henke Designan a Alejandro Henke en Banco Nación A continuación, el texto dispone que, a partir del 17 de diciembre de 2025, Henke sea designado vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, cargo que ocupará para completar un período de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Carta Orgánica de la entidad, aprobada por la Ley 21.799.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, y entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.