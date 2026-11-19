Los planteles reúnen un valor de mercado de u$s260 millones, casi u$s100 millones más que el récord anterior. El campeón se llevará u$s10 millones y asegurará su lugar en la Recopa Sudamericana 2027.

Boca y Atlético Mineiro disputarán una final de Copa Sudamericana que reunirá planteles valuados en u$s260 millones.

La Copa Sudamericana tendrá en Barranquilla una definición histórica también desde el punto de vista económico. Boca y Atlético Mineiro disputarán una final que reunirá planteles valuados en u$s260 millones, una cifra inédita para el certamen y que convierte al encuentro en el más cotizado de toda su historia.

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Por primera vez, una final de la competencia superará la barrera de los u$s200 millones. El registro anterior correspondía al cruce entre Racing y Cruzeiro en 2024, cuando las dos planteles sumaron u$s166 millones.

El dato más significativo es la paridad económica entre los finalistas. Boca presenta un plantel valuado en u$s129,5 millones, mientras que Atlético Mineiro alcanza los u$s130,5 millones. La diferencia es de apenas u$s1 millón, un reflejo de la jerarquía y la capacidad de inversión de dos instituciones que buscarán trasladar ese potencial al campo de juego.

La final también estará atravesada por las necesidades deportivas de ambos clubes. Boca no conquista un título internacional desde 2007, mientras que Mineiro viene de perder dos finales consecutivas y buscará evitar una tercera frustración al hilo. La definición en Colombia tendrá, por lo tanto, un componente económico extraordinario y una presión deportiva considerable.

El equipo argentino llega a la definición con una valorización importante de su patrimonio futbolístico. Desde la final de la Copa Libertadores de 2023, que perdió frente a Fluminense, el plantel xeneize pasó de aproximadamente u$s87,2 millones a u$s129,5 millones, un crecimiento del 40%.

El futbolista mejor cotizado es Tomás Aranda, con u$s13,9 millones y lo sigue Milton Delgado, valuado en u$s11,6 millones, mientras que Leonel Flores completa el podio con u$s9,3 millones. Los tres representan, además, una apuesta al futuro: todos tienen menos de 21 años.

Lautaro Di Lollo y Sebastián Villa también forman parte del grupo de futbolistas destacados por su cotización dentro del plantel. La evolución de estos valores refleja el crecimiento de Boca en el mercado y la consolidación de una estructura deportiva con mayor capacidad patrimonial.

Boca y Atlético Mineiro protagonizarán la definición más cotizada de la historia de la Copa Sudamericana. Sus planteles en conjunto alcanzan los u$s260 millones. La Número 12

En el contexto de sus respectivos países, Boca ocupa el segundo lugar entre los clubes argentinos de mayor valor de mercado. Atlético Mineiro, en cambio, aparece décimo en el ranking brasileño, un dato que introduce otra variable en la comparación entre los finalistas.

Mineiro tiene una leve ventaja económica

El conjunto brasileño cuenta con una plantilla valuada en u$s130,5 millones, apenas por encima de los u$s129,5 millones de Boca. Su principal activo es Renan Lodi, cuyo valor de mercado alcanza los u$s12,8 millones.

Detrás del defensor aparecen Mateo Cassierra, Tomás Cuello y Victor Hugo, cada uno con una cotización deu$s9,3 millones, Alan Minda, Kevin Castaño y Alexsander también integran el grupo de futbolistas mejor valorados de la institución.

El equipo está dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, quien asumió durante este año y registra 47 partidos al frente del conjunto brasileño, con 25 victorias. Su gestión buscará traducir el potencial de una de las plantillas más caras de Sudamérica en un título continental.

Con dos planteles prácticamente equivalentes en términos de mercado, Boca y Atlético Mineiro disputarán una final que rompe todos los antecedentes económicos de la Copa Sudamericana. Los u$s260 millones que reúnen sus futbolistas dimensionan la magnitud de un partido que no solo definirá un campeón, sino que también marcará un nuevo techo de valorización para el torneo.

Por la gloria y por la bolsa de u$s10 millones

El club que se consagre campeón obtendrá una recompensa económica sin precedentes de u$s10 millones, lo que representa un incremento del 54 % en comparación con la temporada anterior.

Por su parte, el equipo que resulte subcampeón percibirá una suma de 2,5 millones de dólares, marcando una brecha económica de 7,5 millones de dólares entre el primer y segundo puesto.

El esquema financiero contempla incentivos desde las fases iniciales, sumando un adicional de 125.000 dólares por cada victoria obtenida en la fase de grupos.

Con la acumulación de montos previos, premios por desempeño deportivo y el eventual acceso a la fase de grupos de la Copa Libertadores, los ingresos totales del campeón podrían superar los u$s20 millones.

Además del beneficio financiero, la conquista del trofeo garantiza de manera automática la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 -cosa que Boca ya consiguió al coronarse campeón de la tabla anual de la Liga Argentina- y la disputa de la Recopa Sudamericana 2027.

El encuentro definitorio por el título sudamericano se jugará el sábado 21 de noviembre desde las 19:30 (hora de Argentina) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.