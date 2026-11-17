El mediocampista central, uno de los jugadores inamovibles del once del “Vasco” Arruabarrena, tuvo que salir por precaución y los estudios médicos arrojaron más dudas en el cuerpo técnico.

Milton Delgado, el jugador lesionado de Boca que corre el riesgo de perderse la final de la Copa Sudamericana.

Milton Delgado encendió las alarmas en Boca tras sufrir un esguince de rodilla durante el entrenamiento de este martes al mediodía. Si bien intentó continuar luego de sentir una molestia por un pelotazo, el dolor se agudizó y lo obligó a abandonar la práctica para someterse a estudios médicos.

Según arrojaron los informes, se trataría de un esguince grado 1 , lo que provocaría su ausencia en las canchas durante al menos 10 días . Aún así, desde el Xeneize aseguran que el mediocampista de Rafael Castillo no corre riesgos de perderse la final de la Copa Sudamericana , que disputarán este sábado a las 19.30 horas contra Atlético Mineiro, en Barranquilla, Colombia.

A tan solo 5 días del encuentro clave para sumar un nuevo título internacional, luego de 18 años de espera, la institución de la Ribera viajará mañana por la tarde a Colombia, mientras que la presencia de Delgado sigue apareciendo como una incógnita .

La realidad a partir de ahora es que el jugador tendrá que probar en los próximos días cómo se siente e intentar buscar una forma óptima para que su físico no se vea arriesgado. Además, dentro de la consideración del juvenil de 21 años también estará qué tanto riesgo le puede dar al equipo su estado físico si no llega al 100% .

Por parte de Rodolfo Arruabarrena , el entrenador deberá analizar aún con más detenimiento esta situación, debido a que el “Chelito” es una de las piezas claves en el mediocampo, junto a Leandro Paredes y Santiago “Ruso” Ascacíbar .

En caso de que Delgado no pueda estar presente, la primera alternativa para el “Vasco” será optar por Tomás Belmonte, quien es su reemplazo natural y, además, viene de reponerse de una operación de meniscos en un poco más de 20 días, aunque ya fue utilizado en el Superclásico contra River y en la victoria por la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield.

"Toto" Belmonte, la pieza de recambio en Boca.

De esta manera, “Toto” sería la primera opción, aunque también estará disponible para pelear un lugar el recientemente recuperado Rodrigo Battaglia. El exAtlético Mineiro volvió a entrenarse con normalidad durante la mañana de este martes y será parte de los jugadores que, en principio, ocupen un lugar en el banco de suplentes, en un duelo ante un rival más que conocido para él.

El antecedente a favor para Delgado y para Boca

A pesar de que el jugador viajará a Barranquilla pese a su lesión de rodilla, la incertidumbre pasará a ser si podrá estar dentro de la alineación titular. Como reciente antecedente, el “Ruso” Ascacíbar sufrió la misma lesión que él y pudo ser parte de los últimos partidos.

Ascacíbar, de la lesión de rodilla a jugar en 7 días. @ligaprofesionalafa

Sin ir más lejos, el exEstudiantes de La Plata sufrió una fuerte patada en la última fecha del Torneo Clausura contra Defensa y Justicia, el pasado sábado 7 de noviembre, y pudo estar presente en el duelo contra Banfield, de este último sábado. De esta manera, tan solo pasó 7 días de recuperación para una lesión que requiere, como mínimo, 10 días, por lo que esperan que la evolución de Milton Delgado sea parecida.