Atención Boca: confirmaron al árbitro para la final de la Copa Sudamericana + Agregar ámbito en









El Xeneize tendrá como árbitro a un viejo conocido uruguayo, que ya lo dirigió en nueve oportunidades y volverá a cruzarse con el equipo la próxima semana en Barranquilla.

Andrés Matonte será el árbitro para la final de la Copa sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro. @martinfonsecanario

A falta de poco más de una semana para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, la Conmebol confirmó que Andrés Matonte será el árbitro designado para dirigir el partido consagratorio, el sábado 21 de noviembre a las 19.30 en Barranquilla, Colombia.

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El juez uruguayo de 38 años va a dirigir a los de la Ribera por décima vez en su carrera en un partido más que especial, y es que hace 18 años no levantan un título internacional, siendo la Recopa Sudamericana de 2008 la última vez que lo hicieron.

Boca, en busca de volver a sonreír luego de la consagración en la tabla anual. Fotobaires En cuanto a Matonte, esta será su tercera final a nivel internacional. La primera vez que tuvo la fortuna de ser parte de un encuentro de tal magnitud fue en 2021, cuando dirigió la final de la Copa Sudamericana la cual ganó Athletico Paranaense por 1 a 0 frente al Bragantino. Dos años más tarde, también estuvo presente en la victoria por penales de Independiente del Valle contra el Flamengo, en el Maracaná, por la Recopa Sudamericana de 2023.

Una de las estadísticas que también lo acompaña para poder hacerse cargo de este tipo de cotejos es que ya tiene en su haber 48 presencias en Copa Libertadores, dos en Copas América, una en el Mundial 2022 y otra en el Mundial de Clubes de 2025.

Cómo le fue a Boca bajo la dirección de Matonte A pesar de que es conocido como un árbitro que le suele costar el manejo de los partidos, el Xeneize cuenta con la tranquilidad de que el historial es más que positivo. De las nueve oportunidades en las que se cruzaron, Boca perdió tan solo los dos primeros: 2-0 contra el Corinthians por la Copa Libertadores de 2022, por fase de grupos, y en la eliminación en octavos de final también contra el Timao por la misma edición.

Pese a esta mala racha, los encuentros venideros terminaron todos en victoria para el conjunto de la Ribera. Los triunfos más recordados por la mayoría de los hinchas argentinos son los triunfos en la Copa Libertadores 2023 contra Deportivo Pereira, Racing y Palmeiras, en los que el Xeneize pasó en las tres ocasiones por penales, aunque este último se destaca por otorgarle el pasaje a la final, que posteriormente perderían ante Fluminense. El árbitro uruguayo Andrés Matonte y la necesidad de lucirse en la final de la Copa Sudamericana con una buena jornada. Continuando con estadísticas positivas, Matonte los dirigió en dos oportunidades en la actual edición de la Sudamericana. Estuvo en el triunfo del partido de ida contra O'Higgins, por los dieciseisavos de final, y en la vuelta de los octavos de final, en la que Boca goleó al equipo paraguayo en su cancha por 4 a 0. Por otro lado, Atlético Mineiro tiene tan solo un partido en el historial con el uruguayo. En esa ocasión, fue triunfo para los Galos por 2 a 0 ante Alianza Lima, en la Copa Libertadores de 2023. Quiénes completarán la terna arbitral Terna arbitral completa para la final de la Copa Sudamericana. Conmebol Finalmente, la terna que acompañará a Andrés Matonte estará encabezada por sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas, como los líneas asistentes, mientras que los paraguayos Juan Benítez y Milciades Saldivar estarán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente. En las cabinas de VAR estarán a cargo el paraguayo Ulises Mereles y los uruguayos Agustín Berisso y Leodán González.