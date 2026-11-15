Eduardo Domínguez calentó la previa con Boca: "Hace 18 años que no ganan una final internacional"

El DT de Atlético Mineiro utilizó la sequía internacional del Xeneize para trasladarle la responsabilidad y respaldar a sus jugadores antes de la definición.

Eduardo Domínguez buscará su primer título con Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana.

Eduardo Domínguez empezó a jugar la final de la Copa Sudamericana antes de que la pelota empiece a rodar. El entrenador argentino de Atlético Mineiro apuntó contra Boca Juniors, recordó cuánto tiempo lleva sin conquistar un título internacional y buscó correr el foco de la presión de su propio equipo, que atraviesa una racha negativa.

El cruce decisivo se disputará el próximo sábado en Barranquilla , Colombia. En la antesala, el técnico aprovechó la conferencia de prensa posterior al empate 0-0 frente a Mirassol por el Brasileirao para instalar su mirada sobre la definición y responder a las preguntas por las finales perdidas recientemente por el conjunto brasileño.

Consultado por las derrotas de Atlético Mineiro en las finales de la Copa Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025, Domínguez rechazó que esos antecedentes conviertan a su equipo en el principal obligado a ganar.

“Yo tengo que mirar a mis jugadores, mirar al grupo, cómo estamos. Si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional, 18... ¿quién tiene más presión?”, planteó el entrenador.

El técnico también recordó el tiempo que pasó desde el último título del Xeneize en el ámbito local para reforzar su argumento: “Hacía tres años que no ganaban nada dentro del país, ¿Quién tiene más presión? Entonces, la presión es cómo ustedes crean en lo que hacen, y nosotros creemos mucho”, sostuvo.

Con esas declaraciones, el exentrenador de Estudiantes y Colón buscó trasladarle la responsabilidad a Boca y transmitir confianza de cara al partido que definirá el torneo continental.

La racha negativa que preocupa a Atlético Mineiro

Más allá del discurso del DT, Atlético Mineiro llegará a Colombia en un momento complicado. El equipo acumula siete partidos sin ganar y ocupa el séptimo puesto del Brasileirao, con 51 puntos. Está en zona de clasificación a la Sudamericana y a tres unidades de los puestos de Copa Libertadores.

Su última victoria fue el 1-0 ante Coritiba, el 17 de octubre. Después perdió frente a Flamengo, Cruzeiro y Botafogo por el campeonato brasileño. También cayó ante Montevideo City Torque, aunque ese resultado le permitió clasificarse a la final contra Boca, y quedó eliminado de la Copa de Brasil tras una derrota ante Gremio y un empate.

Atlético Mineiro acumula siete partidos sin triunfos y ocupa el séptimo puesto del Brasileirao.

En ese contexto, Domínguez destacó la respuesta colectiva que encontró en el último compromiso, pese a que no pudo superar a Mirassol: “Hoy fue una muestra de la fuerza del grupo, cómo nos estamos preparando como grupo para esa final. Vamos a llegar bien, vamos a llegar fuertes y vamos con la cabeza para vencer”, afirmó.

La base que prepara Domínguez para la final

El entrenador argentino mantendría buena parte de su formación habitual para enfrentar al Xeneize. En el último encuentro, el capitán Everson ocupó el arco, mientras que la defensa estuvo integrada por Natanael, Léo Duarte, Ruan y Renan Lodi.

El equipo tuvo algunas ausencias por convocatorias internacionales. Ángelo Preciado y Alan Franco fueron citados por la selección de Ecuador, mientras que Vitao fue convocado a la Sub 20, aunque podrá estar disponible para la definición frente a Boca.

En el mediocampo jugaron Igor Gomes, Kevin Castaño y Fred, mientras que en ataque estuvieron Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra. La intención de Domínguez es sostener la columna vertebral del equipo para llegar con una estructura reconocible a una final en la que buscará cortar la mala racha y quedarse con el título continental.