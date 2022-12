Budweiser festeja junto a Argentina campeón del mundo con celebraciones en todo el país

Luego del pitazo final que coronó a la celeste y blanca en Qatar vs Francia comenzaron los festejos de la marca en todo el país con la apertura de containers en el Monumento a la Bandera en Rosario y en el Patio Olmos en Córdoba. Los mismos se colocaron post triunfos argentinos en octavos y semifinales de la Copa como un símbolo del regalo de la marca al campeón.

Asimismo, el próximo jueves 22 de diciembre Budweiser realizará Fan Fest en distintos puntos de Bs As, Rosario y Córdoba, para seguir brindando de forma responsable por la victoria Argentina. Estas celebraciones son exclusivas para mayores de 18 años.

También se suman a la jornada de festejos mundialistas shows musicales con destacadas figuras, sorpresas extras en las cajas rojas de Budweiser y el lanzamiento de merchandising coleccionable para conmemorar la victoria de Argentina.

Para el capitán del equipo campeón, Lionel Messi, “este ha sido un viaje increíble. Es histórico, no sólo para mí, sino para toda Argentina”. Y agregó “The World is Yours to Take'' ha sido una excelente manera de contar mi historia de determinación y trabajo duro para lograr este sueño. Estoy orgulloso de que podamos traer a casa las Buds para todos los fans que nos apoyaron”.

En la misma línea, Juan Giovaneli, director de marca Budweiser Argentina, comentó: “Sabemos lo que significa ser campeón del mundo para todos los argentinos y qué mejor que conseguir el título de la mano de Leo Messi. Desde la marca buscamos estar cerca de las pasiones de nuestros consumidores, los verdaderos hinchas, por eso armamos una batería de festejos para que puedan disfrutar en todo el país. Hoy más que nunca Leo representa la pasión y la grandeza de este deporte”.

Por último, como parte de la celebración, Budweiser proyectó "The World Is Yours To Take", el primer video musical filmado en la Copa Mundial de la FIFA, con la participación del rapero norteamericano Lil Baby. El corto muestra algunos de los momentos más icónicos de la Argentina durante el torneo e incluye cuando levanta su tercer trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

El camino de Budweiser en el Mundial

100 días antes de que arranque la Copa del Mundo, Budweiser presentó junto a Leo Messi “El Lanzamiento”, una acción con réplicas en varios países para participar por tickets dorados al Mundial.

Budweiser contó también con una nueva edición limitada, con diseño exclusivo y original con la figura y el nombre de Messi. Sorteó paquetes a Qatar, camisetas firmadas por Leo y miles de premios instantáneos otorgados por el delivery de bebidas de la plataforma TaDá, entre los consumidores que adquirieron la edición de Messi.

Como si fuera poco, sorteó también, entre los fanáticos que siguen a Budweiser Argentina en redes sociales, la bandera firmada por Messi para un comercial antes de su triunfo en el Maracaná, y organizó en distintos rincones del país Fan Fest oficiales para que todos los argentinos vivan el Mundial como si estuvieran en el estadio.

Además, se alió al cantante argentino Paulo Londra y presentaron el tema “The World is Yours to Take”, canción que fue parte de la banda sonora oficial del Mundial de Qatar 2022. La versión en inglés de la canción fue elegida para acompañar el comercial global de la marca protagonizado por Messi, Neymar y Raheem Sterling.

Para cerrar su participación en el Mundial, la marca coronó el triunfo del equipo argentino cumpliendo la promesa de premiar al país ganador con cervezas Budweiser. El campeón 2022, Argentina, recibirá un envío especial.