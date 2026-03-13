Camiones y buses: Daimler Truck resiste un 2025 exigente y acelera su transformación hacia 2026

La compañía logró resultados sólidos pese a la caída de los mercados clave, destaca el crecimiento del 67% en ventas de vehículos eléctricos y mantiene un dividendo estable para sus accionistas.

Daimler Truck Holding AG («Daimler Truck») informó que ha cerrado el ejercicio fiscal 2025 con un balance financiero que la propia compañía califica de sólido, logrando mantenerse dentro de los objetivos previstos a pesar de un entorno macroeconómico complejo y una contracción en la demanda de sus mercados principales.

A pesar de los vientos en contra, las distintas divisiones del grupo mostraron una notable capacidad de adaptación. Este es el detalle que informó la compañía a través de un comunicado:

Karin Rådström , Presidente y CEO de Daimler Truck, valoró positivamente este desempeño: “Nuestros resultados de 2025 muestran una mejora en el rendimiento operativo en un entorno empresarial complejo, al tiempo que hemos cumplido nuestras ambiciones estratégicas: somos líderes del mercado en Norteamérica y Europa en camiones medianos y pesados, hemos alcanzado una rentabilidad de dos dígitos en Daimler Buses y hemos conseguido un volumen significativo de pedidos en el negocio de Defensa. Estamos aplicando nuestras medidas de eficiencia antes de lo previsto y estamos decididos a impulsar la transformación de nuestro sector y para nuestros clientes a la velocidad adecuada.”

El grupo vendió un total de 422.510 camiones y autobuses , lo que supone un descenso del 8% frente a las 460.409 unidades de 2024. No obstante, el segmento de movilidad sostenible fue el gran protagonista: las ventas de vehículos eléctricos a batería dispararon su crecimiento un 67% , alcanzando las 6.726 unidades.

En términos monetarios, los ingresos del negocio industrial se situaron en 45.900 millones de euros (un 10% menos que el año anterior). El EBIT ajustado del Grupo descendió a 3.778 millones de euros, con un rendimiento ajustado sobre las ventas del 7,8%. Por su parte, las ganancias por acción (EPS) cerraron en 2,56 euros.

A pesar de la moderación en las cifras generales, la directiva ha decidido proponer un dividendo estable de 1,90 euros por acción, que será sometido a votación en la Junta General Anual del 6 de mayo de 2026. Además, la empresa confirmó que en marzo de este año iniciará su programa de recompra de acciones.

Eva Scherer, CFO de Daimler Truck, destacó la solidez del balance: “En 2025 obtuvimos unos resultados financieros sólidos, con un rendimiento ajustado sobre las ventas del 7,8 % y una fuerte liquidez industrial neta de 7.700 millones de euros. Para 2026, estamos en condiciones de mejorar nuestras operaciones gracias al aumento de los volúmenes y a la mayor eficiencia, que compensarán los efectos de las tarifas, considerablemente más elevadas. Con el aumento del ritmo de los pedidos, prevemos que la segunda mitad del año sea más fuerte que la primera. Incluyendo la entrada de efectivo prevista por la transacción estratégica de Fuso-Hino, prevemos un aumento significativo del flujo de caja libre en 2026. Con el fin de ofrecer una rentabilidad constante a los accionistas y reflejar nuestro sólido balance, propondremos a la Junta General Anual un dividendo estable de 1 euro y 90 céntimos por acción e iniciaremos nuestro programa de recompra de acciones anunciado anteriormente en marzo. De cara al futuro, ejecutaremos con diligencia nuestros programas de eficiencia e impulsaremos el valor para nuestros clientes y accionistas.”

Perspectivas y desafíos para 2026

La compañía mira hacia el futuro con un optimismo cauteloso. Se espera que el mercado de camiones pesados en Norteamérica oscile entre las 250.000 y 290.000 unidades, mientras que en la región EU30 se prevé un rango de entre 290.000 y 330.000 unidades.

Para el cierre de 2026, Daimler Truck estima:

Ventas globales: Entre 330.000 y 360.000 unidades.

Entre 330.000 y 360.000 unidades. Ingresos industriales: Entre 42.000 y 46.000 millones de euros.

Entre 42.000 y 46.000 millones de euros. Flujo de caja libre: Un aumento significativo hasta situarse entre 2.700 y 3.200 millones de euros, impulsado en parte por los 1.500 millones de euros previstos de la integración de Fuso-Hino.

No obstante, la empresa advierte que estas previsiones están sujetas a la volatilidad geopolítica, especialmente en relación con la política comercial de EE. UU. y el mantenimiento del T-MEC, así como a posibles interrupciones en la cadena de suministro o el impacto del conflicto en Oriente Medio.