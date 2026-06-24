Casi 100 años a la basura: la fábrica de golosinas que se declaró en bancarrota con u$s10 millones en deudas

Una compañía histórica está pasando por su momento más delicado y busca una salida para no llegar a su final definitivo.

A pesar de llevar un siglo en el mercado, la empresa se encuentra en el peor escenario.

Una tradicional fabricante de dulces de Estados Unidos quedó envuelta en una profunda crisis financiera que pone en riesgo casi 100 años de actividad ininterrumpida . La empresa, reconocida por abastecer a distintas marcas minoristas, atraviesa un proceso judicial para intentar mantenerse operativa.

El deterioro económico se aceleró durante los últimos años como consecuencia del aumento de los costos de producción, la caída de la facturación y una pesada estructura financiera que terminó afectando su capacidad para funcionar. Ahora, el desafío está en reorganizar sus cuentas y asegurar la continuidad del negocio .

Primrose Candy nació en 1928 en la ciudad de Chicago y en muy poco tiempo se transformó en una referencia dentro del mercado mayorista de golosinas en Estados Unidos. A diferencia de otras compañías, la empresa construyó su modelo de negocios como proveedora de grandes distribuidores y cadenas comerciales , que luego revendían los productos bajo distintas etiquetas.

Su catálogo se volvió muy conocido por la elaboración de caramelos duros, golosinas masticables y pochoclos . Durante décadas, la firma logró consolidar una estructura familiar que le permitió atravesar por distintos contextos económicos sin perder su presencia dentro del mercado norteamericano.

Con el paso de los años, Primrose se convirtió en una de las compañías tradicionales de Illinois y mantuvo su producción dentro de Chicago.

De todas formas, el escenario empezó a cambiar después de la pandemia y la presión sobre los costos operativos se volvió cada vez más difícil de sostener. La empresa llegó a emplear a unas 90 personas y dependía de una logística constante para abastecer a todos sus clientes en distintos puntos del país.

El deterioro financiero acumulado terminó llevando a la compañía a solicitar protección judicial bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Norte de Illinois el 27 de enero de 2026. Los documentos judiciales mostraron que la empresa declaró activos que van de u$s1 millón a u$s10 millones, mientras que sus pasivos quedaron estimados entre u$s10 millones y u$s50 millones.

Bancarrota quiebra dólar La exitosa fábrica de caramelos sufre las consecuencias de la crisis económica global. Freepik

Caída de ingresos y deuda acumulada: los motivos de la bancarrota

La crisis financiera de Primrose Candy fue progresiva y surgió a partir de una deuda histórica, la caída de la facturación y un fuerte incremento de los costos de fabricación. Los ingresos anuales pasaron de u$s11,8 millones en 2024 a u$s7,8 millones durante el último ejercicio informado, una pérdida de u$s4 millones en apenas un año.

Según lo que explicaron los representantes legales de la empresa, fabricar los mismos productos hoy cuesta mucho más que años atrás y la compañía ya no tiene margen suficiente para absorber esos incrementos sin trasladarlos a los consumidores. El gran obstáculo es que tampoco se puede aumentar demasiado los precios debido a la competencia dentro del sector.

El otro problema es que, a lo largo de varios años, la empresa acumuló una deuda que hoy supera los u$s12 millones y condiciona cualquier posibilidad de recuperación rápida. La marca necesita cubrir sueldos, mantener las operaciones diarias y garantizar la compra de insumos básicos para seguir produciendo.

Este caso no es el único dentro de Estados Unidos, ya que durante las últimas semanas también ingresaron en procesos judiciales empresas gastronómicas y del comercio minorista. Entre ellas aparecen franquicias de Popeyes y FAT Brands, la empresa propietaria de cadenas como Fatburger, Johnny Rockets y Twin Peaks, que enfrenta obligaciones financieras de u$s1.300 millones.

Quiebra bancarrota La fábrica está cerca de su final, pero todavía tiene una chance de salvarse. Freepik

La esperanza de la empresa

A pesar del escenario adverso, Primrose Candy todavía no planea bajar la persiana. El objetivo principal del proceso iniciado bajo el Capítulo 11 consiste en reorganizar las finanzas y separar la deuda histórica de las necesidades operativas actuales. La estrategia busca obtener nuevos recursos económicos para garantizar el funcionamiento diario y evitar un cierre definitivo.

Los responsables legales explican que la intención es elaborar un plan de reestructuración durante los próximos meses que permita ordenar las obligaciones pendientes sin afectar el flujo de dinero necesario para sostener la actividad diaria. De todas formas, el desafío no será sencillo, ya que deberá recuperar rentabilidad en un mercado mucho más competitivo y con costos productivos elevados.